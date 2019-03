Interdiction de certains fusils en Nouvelle-Zélande : des Américains surpris

publié le 21/03/2019 à 13:19

Des Américains sont stupéfaits par l'annonce de la première ministre néo-zélandaise : Jacinda Ardem indique que tous les fusils semi-automatiques, comme ceux de l'attentat de Christchurch, sont désormais interdits dans le pays, avec effet immédiat.



Vu des États-Unis, cette décision politique, ce choix responsable, surprend beaucoup. Ceux, plutôt côté Démocrate, qui voudraient encadrer le port d'armes, applaudissent et écrivent sur les réseaux sociaux que l'Amérique, et notamment le président Donald Trump, devrait s'inspirer de cet exemple en Nouvelle-Zélande.

D'autres, plutôt côté Républicain, répondent sèchement que c'est justement ce qu'ils craignent, qu'on leur retire leurs armes. Sur FOX News, la présentatrice et son invité, un éditorialiste conservateur, prenaient cette décision de haut, avec un peu de mépris pour ce petit pays perdu dans le Pacifique, moins peuplé que l'Alabama.

Aux États-Unis, chaque citoyen peut porter une arme

Ils répétaient les mêmes arguments fournis par le lobby des armes : qu'il n'y aurait pas de lien entre le nombre d’armes en circulation dans un pays et le nombre de tueries, ce qui est évidemment faux, et que de toute façon, ce n'est pas applicable aux États-Unis, car ici le deuxième amendement de la Constitution garantit le droit de chaque citoyen à détenir et porter des armes.



La décision de la Première ministre néo-zélandaise ne pourrait donc pas être prise aux États-Unis. Barack Obama avait fait pression sur le Congrès après la fusillade dans l'école Sandy Hook de Newton, en 2012. Il y avait eu à l'époque 26 morts, dont 20 petits de 6 et 7 ans. Rien n'avait pourtant changé malgré la pression et les larmes de Barack Obama. Depuis 6 ans et demi le Congrès n'a pas été capable d'agir, ne serait-ce que pour les renforcer les contrôles et les enquêtes préalables avant d'acheter une arme.



Il y a aussi eu la tuerie de Las Vegas, en 2017, la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis : 58 morts, plus 413 touchés par balles, et 456 blessés en prenant la fuite, pour échapper aux rafales.Des milliers de munitions tirées en 10 minutes, avec 24 armes. S'il y avait eu autant de morts c'est parce que le tireur avait ajouté à ses armes semi-automatiques un dispositif, assez simple, qui permet de les transformer en automatique.

Plus de 300 millions d'armes en circulation

À l'époque, même les Républicains, même Donald Trump, avaient admis qu'il faudrait discuter d’une interdiction de ce mécanisme. Pas des fusils semi-automatiques, pas de la liberté d'acheter 24 armes de guerre, non, juste du dispositif pour accélérer les tirs. Il a fallu plus d'un an pour que la Maison Blanche se décide à prendre cette mesure de bon sens.



Des centaines de milliers d’Américains ont donc jusqu'à mardi prochain pour rendre ou détruire ce mécanisme. Mais beaucoup ont décidé de désobéir, soutenus par des associations du lobby des armes, et sont décidés à se battre en justice, avec l'espoir que ça aille jusqu'à la Cour Suprême. On comprend pourquoi la décision de la Première ministre néo-zélandaise surprend ici dans un pays où plus de 300 millions d'armes sont en circulation.