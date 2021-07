Intempéries en Europe : près de 110 morts, dont 93 en Allemagne

Le bilan des intempéries qui touchent une partie de l'Europe ne cesse de s'alourdir. Près de 110 personnes sont décédées mortes, dont au moins 15 en Belgique et 93 pour l'Allemagne, selon un dernier bilan des autorités communiqué ce vendredi 16 juillet. En Allemagne, le nombre de victimes a augmenté après que les autorités régionales de Rhénanie-Palatinat en Allemagne ont fait état ce matin de 50 morts.

La Belgique, avec au moins 15 morts selon un nouveau bilan vendredi, le Luxembourg et les Pays-Bas, où plusieurs quartiers de Maastricht ont dû être évacués, ont également durement été touchés par les intempéries. Mais c'est l'Allemagne qui paie le plus lourd tribut en vivant sa pire catastrophe naturelle de l'après-guerre. La situation est dramatique dans l'ouest du pays. Les corps de neuf pensionnaires d'un centre pour handicapés, surpris par la montée des eaux, ont été retrouvés jeudi dans la soirée. De nombreux villages restent coupés du monde, faisant craindre un bilan plus élevé. Plusieurs dizaines de personnes étaient toujours portées disparues.

En visite à Washington, Angela Merkel a déclaré, jeudi 15 juillet, "c'est une catastrophe, une tragédie". "Je crains que nous ne voyions toute l'étendue de la catastrophe que dans les prochains jours", a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse avec Joe Biden, qui lui a présenté ses "sincères condoléances".

Le passage des eaux déchaînées a eu l'effet d'un tsunami

La moitié des décès ont été recensés dans la région de Rhénanie-du-nord-Westphalie (ouest), la plus peuplée d'Allemagne, le reste dans celle voisine de Rhénanie-Palatinat, où le passage des eaux déchaînées a eu l'effet d'un tsunami. Dans le seul canton de Bad Neuenahr-Ahrweiler, en ruines, les autorités ont déclaré dans la soirée être toujours sans nouvelle de 1.300 personnes. Toutefois, elles pensent que ce chiffre est lié aux perturbations du réseau téléphonique.

Les autorités de Cologne ont également annoncé plusieurs décès et disparitions dans un important glissement de terrain à Erftstadt-Blessem, toujours dans la région de Rhénanie-du-nord-Westphalie.

Vue sur la partie ravagée de la ville de Schuld en Allemagne, au bord de l’Ahr, le jeudi 15 juillet 2021. Crédit : Samuel Goldschmidt / RTL