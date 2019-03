Instagram : Elizabeth II poste sa première photo, à 92 ans

publié le 08/03/2019 à 14:51

Cinq ans après ses premiers pas sur Twitter, la reine d'Angleterre se met à Instagram. Elizabeth II a partagé sa première publication sur le réseau, jeudi 7 mars, son premier post sur le compte de la famille royale. Un message envoyé en public depuis une tablette, lors d'une visite au Science Museum de Londres.



La photo partagée aux plus de 4,5 millions d'abonnés représente une lettre écrite à son arrière-arrière-arrière grand-père le prince Albert - l'époux de la reine Victoria - par Charles Babbage, considéré comme l'un des premiers à avoir énoncé le principe d'un ordinateur.

"Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de m'instruire à propos des projets de codage pour les ordinateurs pour enfants et cela me semblait adéquat de publier ce post Instagram au Science Museum, qui a depuis longtemps soutenu la technologie, l'innovation et a inspiré la nouvelle génération d'inventeurs", écrit Elizabeth II, signant son message d'un "Elizabeth R" - R signifiant "regina".

Premier email en 1976

"La reine a depuis longtemps été une supportrice des outils de communication digitale et sa majesté a envoyé son premier tweet lors de sa dernière visite au Science Museum en 2014", rappelle Buckingham Palace dans un communiqué.



Il est également souligné que la souveraine, toujours soucieuse de vivre avec son temps, avait lancé le premier site de la monarchie britannique en 1997 et qu'elle avait envoyé son premier email en 1976, lors d'un déplacement sur une base militaire.