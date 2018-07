Ingvar Kamprad, le fondateur de l'empire IKEA, est décédé à 91 ans

publié le 28/01/2018 à 12:01

Peu de Français connaissent son nom, mais son entreprise jaune et bleue IKEA, célèbre pour ses meubles en kit, compose la vie quotidienne de millions de clients en Europe et dans le monde. Ingvar Kamprad, le fondateur du numéro un mondial de l'ameublement, est mort à 91 ans, a annoncé dimanche 28 janvier 2018 la branche suédoise du groupe sur son compte Twitter.



"Ingvar Kamprad est parti calmement chez lui dans le Småland. Il était né en 1926 dans le Småland et avait fondé Ikea à 17 ans", a écrit IKEA Suède. Son empire emploie aujourd'hui 190.000 personnes dans le monde et génère un chiffre d'affaires annuel de 38 milliards d'euros.

Personnalité de premier plan en Suède, il a été classé dans le top des plus grandes fortunes du monde. Des allégations qu'il balayait fréquemment. En 2007, quand le magazine Forbes le classait 4ème fortune mondiale avec 33 milliards de dollars, il expliquait : "Ni moi ni ma famille ne sommes propriétaires d'IKEA. Voilà plus de 20 ans que j'ai cédé toutes mes actions afin de garantir la continuité de l'entreprise".

L'une des plus grosses fortunes mondiales

En 2010, Forbes le classe 11ème fortune mondiale. En 2011, il chute à la 162ème place après que ses avocats ont dévoilé des documents prouvant que la Fondation qu'il a fondée au Liechtenstein possédait IKEA et que cet écran empêchait sa famille de bénéficier concrètement des fonds de la multinationale.



Impôts, fortune, Ingvar Kamprad entretenait aussi le flou sur sa jeunesse et ses accointances politiques. D'après différentes enquêtes, ses parents semblaient approuver l'idéologie nazie d'Adolf Hitler et le jeune Ingvar Kamprad, alors adolescent, aurait participé à des mouvements de jeunesse suédois proches des jeunesses hitlériennes allemandes.



En 1994, la presse révèle cet engagement et ses liens avec Per Engdahl, leader du mouvement néo-nazi de Suède. Dans une lettre adressée à ses salariés, le fondateur d'IKEA s'est excusé et a expliqué cette période de sa vie en la qualifiant d'"erreur de jeunesse".