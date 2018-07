publié le 29/07/2018 à 11:24

Au moins 13 personnes ont trouvé la mort et plusieurs centaines ont été blessées ce dimanche 29 juillet à la suite d'un séisme de magnitude 6,4 sur l'île touristique de Lombok, dans le sud-est de l'Indonésie.



Ce puissant tremblement de terre a provoqué des scènes de panique, des habitants fuyant leurs maisons et des occupants d'hôtels se précipitant à l'extérieur. Le séisme, dont l'épicentre était situé à une faible profondeur, sept kilomètres, a eu lieu à 06h47 heure locale dimanche. Il a été suivi par plus de 120 répliques, dont la plus forte enregistrée à 5,7, selon l'agence indonésienne de géophysique et de météorologie. Le gouvernement local a décrété l'état d'urgence pour trois jours.



"Treize personnes sont mortes, des centaines ont été blessées et des milliers de maisons ont été endommagées dans le séisme. Nous sommes encore en train de collecter des informations", a déclaré dans un communiqué un porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho.

Deux touristes blessés

Une Malaisienne de 30 ans figure parmi les victimes et les personnes blessées ont pour la plupart été touchées par des débris. Le tremblement de terre a eu lieu à 50 kilomètres au nord-est de Mataram, la principale ville de Lombok. Cette île est une destination touristique réputée et se trouve à une centaine de kilomètres à l'est de l'île de Bali, elle aussi très touristique.



Autre conséquence du puissant séisme : les sentiers de randonnée très populaires sur le mont Rinjani, un volcan culminant à quelque 3.700 mètres d'altitude sur l'île de Lombok, ont été fermés à la suite de glissements de terrain, a précise l'agence. Deux touristes espagnols qui escaladaient le mont avec un guide local au moment où le séisme s'est produit ont été légèrement blessés à la suite d'un glissement de terrain. Le séisme a également été ressenti sur les petites îles de Gili, au large de Lombok, autre destination touristique très populaire.

Aucune alerte au tsunami n'a été déclenchée

Aucune alerte au tsunami n'a été déclenchée, a indiqué le porte-parole de l'agence indonésienne de géophysique et de météorologie Hary Tirto Djatmiko. L'Indonésie, un archipel de 17.000 îles et îlots, se trouve sur la Ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Le pays est frappé par de nombreux séismes, mais la plupart ne sont pas dangereux.



En 2004, un tsunami provoqué par un séisme sous-marin de magnitude 9,3 survenu au large de l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'archipel, a tué 220.000 personnes dans les pays qui bordent l'océan Indien, dont 168.000 en Indonésie.