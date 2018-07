publié le 29/08/2017 à 10:51

Un influent et sulfureux gourou indien, Gurmeet Ram Rahim Singh, a été condamné à 20 ans de prison pour viol, lundi 28 août, quelques jours après des violences commises par certains de ses partisans qui ont fait 38 morts. La semaine passée, des milliers d'adeptes du gourou, qui en revendique plus de 50 millions à travers le monde, avaient semé la terreur dans plusieurs villes du nord de l'Inde, mettant le feu à des dizaines de véhicules et provoquant des émeutes. Les fidèles n'avaient pas supporté que la justice déclare leur gourou coupable du viol de deux femmes disciples en 2002.



À 50 ans, le "Gourou tape-à-l'œil", reconnaissable à ses tenues criardes et ultra kitsch, est à la tête de la secte Dera Sacha Sauda, Signe de son pouvoir, il a reçu un traitement VIP lors de son procès, quittant le tribunal pour la prison à bord d'un hélicoptère de luxe. Partis politiques du pouvoir comme de l'opposition le courtisent de longue date pour s'attirer ses bonnes grâces. Son soutien à leur formation leur apporte un réservoir significatif de voix, dans un pays où la discipline de vote est forte.

Ce n'est pas la première fois que Gurmeet Ram Rahim Singh se retrouve au cœur d'une polémique. En 2015, il avait été accusé d'avoir encouragé 400 de ses disciples à se faire castrer pour se rapprocher de Dieu. Il a par ailleurs été poursuivi dans le cadre du meurtre d'un journaliste en 2002.