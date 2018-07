publié le 29/07/2016 à 06:24

Un couple d'Indiens a été tué à la hache dans l'État de l'Uttar Pradesh (nord) par un épicier qui leur réclamait une dette équivalant à 20 centimes d'euro, a indiqué la police. Le couple, appartenant à la caste des dalits (anciennement intouchables), se rendait à son travail tôt jeudi 28 juillet lorsque le propriétaire de l'épicerie leur a demandé de payer leur dette de 15 roupies (environ 20 centimes d'euros). "Le commerçant leur a demandé l'argent mais ils l'ont imploré de pouvoir payer plus tard. Il est devenu fou de rage et les a attaqués avec une hache," a déclaré le policier en charge de l'enquête dans le district de Mainpuri, Arun Kumar.



Le couple avait fait des achats dans le magasin la semaine dernière en promettant au propriétaire, un homme de 60 ans, de payer dans un délai de quelques jours, a précisé le policier. "Leur refus de payer l'a mis en colère et il les a tués". Le commerçant a été arrêté peu après le meurtre et l'arme utilisée a été retrouvée, a-t-il ajouté. Des centaines de personnes sont tuées chaque année en Inde pour des affaires insignifiantes. À New Delhi, près de 15% des meurtres commis en 2014 étaient sans motif, selon la police. Plus de 33.000 personnes ont été victimes de meurtres en Inde en 2014, selon les derniers chiffres officiels.