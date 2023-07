Incendies en Grèce : "L'objectif était de sauver la famille", témoigne une famille de rapatriés

La canicule touche toujours la Grèce, où de nombreux incendies ont démarré, comme sur l'île de Rhodes. Même si de nombreuses personnes, principalement des touristes, doivent encore quitter l'île, une famille française a pu être rapatriée dans l'Hexagone : "On nous a demandés d'évacuer rapidement, avec les alarmes qui sonnaient de partout, on était en maillot de bain avec les petits. Il fallait vite faire les valises et vite partir. On a laissé trois bagages et on est parti dans l'urgence", a raconté la mère de famille.

Et d'ajouter : "On s'est retrouvé sur un parking, devant la réception, avec des flammes, des grosses fumées, et les serviettes de piscine sur la tête. On nous a transférés dans une petite ville à côté, dans une brasserie, et on nous a laissés là. Donc on s'est retrouvé entassés avec d'autres clients d'autres hôtels, sans information."

Le père de famille a poursuivi : "On voyait le feu avancer, il était devant nous, les enfants pleuraient. On a pu trouver une personne sympa qui a accepté de nous faire sortir de la zone. Il nous a pris dans sa voiture. Il est passé par des chemins en pleine montagne, on a fait trois heures de route. L'objectif, c'était de sauver et de faire sortir la famille."

