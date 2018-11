publié le 12/11/2018 à 07:46

Le bilan de l'incendie de Camp Fire s'est encore alourdi et ce sont désormais 29 personnes qui ont été tuées dans la nord de la Californie. C'est l'incendie le plus meurtrier depuis plus de 80 ans dans l'État, avec un bilan toujours provisoire. C'est aussi l'incendie qui a détruit la plus grande surface. Il bat le triste record, qui datait seulement de l'année dernière, car les incendies ici sont de plus en plus fréquents et de plus en plus dévastateurs.



Quand j'ai survolé tout à l'heure la zone de l'incendie, voir la taille immense de ce brasier, l'intensité rouge de ses flammes, ça m'a fait penser à un volcan incandescent qui déverserait de la lave et duquel s'échappe une immense colonne de fumée sombre, un nuage épais qui se répand dans toute la zone. On sent d'ailleurs la fumée très loin, jusqu'à San Francisco, où certains habitants portent des masques pour ne pas respirer cet air vicié. C'est pourtant à 3 heures de route, au sud de Paradise, ville dans les forêts du nord qui a été traversée par les flammes.

Paradise, ville de 25.000 habitants, qui, au fond n'existe plus. Il y a des milliers de bâtiments qui ont été totalement brûlés par les flammes. On aperçoit des effets personnels dans les maisons dévastées, des jouets, des photos et de nombreuses carcasses de voitures. Des carcasses dans les zones résidentielles, mais aussi sur les routes. C'est-à-dire que des gens qui fuyaient la ville ont dû abandonner leur véhicule qui était rattrapé par les flammes.

La fuite des habitants a été compliquée, car ils se sont retrouvés par milliers sur des routes qui n'étaient pas faites pour cela. Et pour un trajet qui faisait 15 minutes pour la ville suivante, il a fallu quatre ou cinq heures. C'est-à-dire que des gens sont morts dans leur voiture, en fuyant.



Des équipes de la police scientifique sont arrivées il y a quelques heures sur place pour faire des tests génétiques. L'ADN des corps retrouvés sera comparé à celui des gens qui ont signalé, par centaines, la disparition d'un proche.



Les policiers ont eu la surprise de tomber sur un chat qui a miraculeusement survécu au milieu de cette zone totalement morte.