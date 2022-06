Guerre en Ukraine : une frappe sur un centre commercial fait 10 morts et des dizaines de blessés

"Le moment de la négociation n'est pas encore venu", a lancé lundi 27 juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky face aux dirigeants du G7. Force est de constater que, sur le terrain, cela se confirme. Une frappe a visé, dans l'après-midi, un centre commercial situé dans le centre-est de l'Ukraine, à Krementchouk.

Les images sont impressionnantes, alors qu'un incendie ravage désormais l'établissement commercial avec de la fumée noire qui s'échappe. Selon le président ukrainien, un millier de personnes y faisaient leurs courses. Si cela se confirmait, le bilan pourrait donc être très lourd. En fin d'après-midi, les secours étaient toujours sur place.

Au moins dix personnes ont été tuées et plus de 40 autres blessées, a annoncé le gouverneur régional, avertissant que le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines heures. "Dix morts et plus de 40 personnes ont été blessées. Voici actuellement la situation à Krementchouk à cause de la frappe de missile", a indiqué Dmytro Lounine, à la tête de l'administration de la région de Poltava.

"Aucune valeur stratégique", selon Zelensky

Ce qui interpelle véritablement, quelques heures après cette frappe, c'est l'endroit visé. Krementchouk est situé au centre de l'Ukraine, à plusieurs centaines de kilomètres du front. Volodymyr Zelensky s'interroge sur cette frappe, qu'il attribue aux Russes. Sur Telegram, le chef d'État a écrit que le centre commercial ne représentait "aucun danger pour l'armée russe" et n'avait "aucune valeur stratégique", mais "seulement la tentative de gens de vivre une vie normale".

Ce n'est pas la première fois que les Russes frappent des endroits fréquentés par des civils. La gare de Kramatorsk et le théâtre de Marioupol étant deux exemples majeurs d'infrastructures civiles visées par des missiles russes.

