Guerre en Ukraine : Poutine reconnaît des faiblesses de l’armée de russe

L’armée ukrainienne affirme qu’elle avance sur la ligne de front et que les plans sont respectés. Des déclarations bien éloignées de celles de Vladimir Poutine, qui explique que son armée écrase la contre-offensive ukrainienne. Pourtant, le président russe a reconnu mardi 13 juin des faiblesses lors d’une rencontre organisée avec des correspondants de guerre russes. Dans cette conversation retransmise pour partie à la télévision russe, Vladimir Poutine reconnaît des ratés et des silences ponctuent ses phrases. Le chef du Kremlin fait même cet aveu étonnant : "Nos objectifs évoluent en fonction de la situation." Il avoue même que le but de défense des habitants du Donbass n’a pas été atteint, la faute peut-être à un armement trop faible. "Bien sûr, au cours de cette opération spéciale on a compris qu’on manquait de beaucoup de choses, comme des munitions de précision, des appareils de communication, des engins volants et des drones. Maintenant on en a, malheureusement, pas assez. Quand je parle aux hommes sur le terrain, ils disent que les armes sont efficaces mais trop difficiles à utiliser", a déploré Vladimir Poutine.

Le maître de Moscou a également avoué que la Russie n’était pas assez prête pour les attaques sur son propre sol, notamment à Belgorod. "La frontière sera renforcée et le problème résolu", a-t-il assuré. Vladimir Poutine a cependant hésité sur le retour chez eux des jeunes soldats russes mobilisés. "Cela dépend de ce que nous voulons faire", a simplement répondu le président russe.

