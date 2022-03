Guerre en Ukraine : Poutine peut-il être arrêté ?

Alors que le dialogue semble vain pour l'arrêt de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine peut-il être assassiné ? C'est en tout cas ce qu'un sénateur américain a appelé à faire pour mettre fin à la guerre. Lindsay Graham a en effet appelé tout simplement à tuer le président russe et cela n'est évidemment pas le plan de la Maison Blanche. C'est de toute façon pratiquement impossible.

Très peu de personne ont en effet accès à Vladimir Poutine. Depuis la crise du coronavirus, il ne fait presque plus aucune apparition publique, et ne voit que quelques responsables politiques par jour. Sans compter son service de sécurité ultra entrainé et prêt à tout.

Selon plusieurs expert, Poutine serait même actuellement retranché dans un bunker. Conclusion : seul son cercle proche pourrait l'approcher. L'hypothèse d'un assassinat semble donc peu probable. Un coup d'État pourrait être plus crédible.

