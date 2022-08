Quel avenir pour nos entreprises françaises installées, il y a encore quelques mois, en Russie et qui ont dû faire leurs cartons, à l'image de Renault ? L'Europe s'est-elle tirée une balle dans le pied en voulant sanctionner économiquement le régime de Vladimir Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine ?

Invité de RTL, Reinold Geiger, PDG du groupe L'Occitane, est en colère depuis qu'il a du fermer sa filiale en Russie. "L'agression en Ukraine est inacceptable et on ne peut que fermement (la) condamner ", précise-t-il. "Mais on ne peut pas pour autant condamner le peuple russe qui n'est pour rien dans les décisions autocratiques du président Poutine".



Pour rappel, il n'y a pas d'obligation formelle à quitter la Russie. "On avait encore des magasins ouverts et de ce fait, on était mal noté", par l'université Yale, qui a établi une liste des sociétés opérant en Russie, précise le chef d'entreprise. "Cette liste des entreprises qui avaient encore des activités en Russie a été distribuée très largement aux réseaux sociaux et médias qui se sont déchaînés", explique encore Reinold Geiger, qui déplore ce retrait forcé de son entreprise de Russie.

