Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron appelle la France et la Chine à "unir" leurs "force"

Le président français Emmanuel Macron a appelé mardi son homologue chinois Xi Jinping à "unir" leurs "forces" contre la guerre en Ukraine, soulignant que la "stabilité" du monde était aussi dans "l'intérêt" de la Chine.

Lors d'un entretien bilatéral en marge du sommet du G20 à Bali, le chef du gouvernement a ainsi appelé à une coopération entre Paris et Pékin, "pour répondre tout à la fois aux grands enjeux internationaux, vous avez évoqué celui du climat pour n'en citer qu'un et sans doute le plus prégnant, mais aussi aux crises internationales comme la guerre lancée par la Russie en Ukraine pour lesquelles le G20 constitue un format approprié."

Depuis le 24 février, date du début de l'offensive russe en Ukraine, la Chine n'a pas condamné et reste très réticente à l'idée de critiquer Moscou, y compris au sommet du G20. Néanmoins, selon un haut-responsable américain, le G20 devrait publier un communiqué dans lequel "la plupart" des membres du groupe condamnent fermement la guerre en Ukraine.

