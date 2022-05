Український дайджест - Огляд подій за 16 травня

Les défenseurs ukrainiens ont repoussé l'occupant à l'est de Kharkiv et ont même atteint la frontière de l'État, y érigeant un panneau frontalier.

Selon les renseignements britanniques, l'armée russe a perdu un tiers des forces terrestres déployées ici depuis février. Pour le Kremlin, les choses ne se passent pas comme prévu, et le fait que la Finlande et la Suède se préparent effectivement à rejoindre l'OTAN du point de vue de la Russie est presque un désastre. Mais le Premier-Ministre suédois Andersson affirme qu'il n'y a pas d'alternative. Moscou a répondu par de vives critiques.

Pendant ce temps, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne discutent à Bruxelles d'éventuelles nouvelles sanctions contre la Russie. Un embargo commun sur le pétrole est en cours de discussion, bien que la Hongrie y soit toujours opposée.

Pendant ce temps, le bombardement de l'usine métallurgique d'Azov à Marioupol se poursuit. On sait que des centaines de militaires ukrainiens s'y sont barricadés et résistent toujours.

Les défenseurs ukrainiens ont réussi à repousser les Russes jusqu'à la frontière à l'est de Kharkiv. Notre correspondant à Moscou, Rainer Munz : "Il s'agit d'un succès symbolique important, mais aussi d'un succès militaire, car cela rend plus difficile de fournir quoi que ce soit à l'armée russe depuis la Russie." Les experts occidentaux disent que nous avons initialement surestimé l'armée russe, mais maintenant nous ne devrions pas les sous-estimer.

Ce dimanche, les élections ont eu lieu en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les citoyens élisaient le parlement du Land fédéral. Le premier ministre CDU, M. Wüst, est déjà le vainqueur à 100 %. Les élections les plus importantes de cette année au parlement de Land ont été remportées sans ambiguïté. Il s'agit maintenant d'un partenariat au sein du gouvernement. Mais le Premier ministre, M. Wüst, qui est membre de la CDU, n'a pas un grand choix dans la recherche de partenaires de coalition, tout semble rouge-vert. Le Secrétaire général de la CDU : "Je suis sûr que nous trouverons un terrain d'entente, les objectifs du gouvernement sont clairs."

Bien que le principal candidat du SPD Kutschaty accepte les félicitations, il est contraint de compter avec le plus mauvais résultat de son parti, reçu en Rhénanie du Nord-Westphalie. Les sociaux-démocrates voudraient être au gouvernement. C'est encore possible, déclare le secrétaire général Kühnert pour NTV. Outre une coalition qui serait composée de la CDU et des Verts, une coalition de type "feu tricolore" est possible, comme au niveau fédéral.

Dans le reste de l'actualité

Au moins une personne a été tuée et quatre autres grièvement blessées lors d'une fusillade dans une église en Californie. La police a déjà arrêté le suspect.



La Corée du Nord a déjà signalé 50 décès apparemment liés au coronavirus. La Corée du Nord a longtemps affirmé que le coronavirus n'existait pas.



À ce jour, l'Union européenne ne recommande pas la protection de la bouche et du nez dans les avions. Cependant, l'Allemagne reste de côté : le masque doit être porté.

