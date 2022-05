Український дайджест - Огляд подій за 11 травня

Aujourd'hui, des dizaines de soldats ukrainiens sont arrivés en Allemagne pour commencer à s'entraîner à Rheinland-Pfalz sur le système d'artillerie de pointe Panzerhaubitze 2000. Moscou accuse les États-Unis de mener la proxyguerres en Ukraine.

L'Ukraine continue de faire état de succès. Le Président Zelensky a salué la force de la résistance des troupes ukrainiennes près de Kharkiv. Mais en même temps, il a mis en garde contre toute émotion inutile à ce sujet.

Dans le Donbass, cependant, les soldats russes poursuivent progressivement une offensive. Une centaine de civils et de combattants ukrainiens sont toujours pris au piège sur le territoire de l'usine métallurgique de Marioupol. Selon Zelensky, la situation pour libérer les combattants est extrêmement difficile, comme les Russes rejètent toutes les propositions visant à permettre aux défenseurs de quitter l'usine sans entrave.

Les États-Unis ont promis une assistance militaire qui compliquerait considérablement les attaques de la Russie contre les villes ukrainiennes. L'aide militaire ne changerait pas momentanément le pouvoir en Russie. Michael Roth, chef du comité des affaires étrangères : « C'est aux citoyens russes de décider, car j'ai l'impression que Poutine est fermement en selle. C'est tragique. Mais il bénéficie d'un large soutien de la population russe. »

Pour soutenir l'Ukraine, l'Allemagne livrera prochainement du matériel militaire lourd dans la zone de combat. La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock est devenue le premier membre du gouvernement fédéral allemand à arriver à Kiev depuis le début de la guerre. Le président Zelensky et le maire de Kiev Klytchko ont remercié le gouvernement allemand pour son soutien. Annalena Baerbock a annoncé l'ouverture de l’Ambassade à Kiev. Les terribles conséquences et les souffrances humaines causées par la guerre sont autant de choses dont Annalena Baerbock a pu se rendre compte lors de sa visite à Boutcha et Irpen. Annalena Baerbock veut aider à enquêter sur les crimes de guerre et traduire les responsables en justice.

Hier, c'était une vraie journée d’été. Mais il y a eu trop peu de pluie pour cette période de l'année. Comment la technologie aide à résoudre le problème de la sécheresse. Enfin en 6 semaines des pluies torrentielles à Hambourg. Le reste de l'Allemagne a connu une sécheresse ces derniers temps. Cela entraîne un risque d'incendie de forêt. À Taunus, près de Hessen, 2 000 hectares viennent de brûler. Le sol est trop sec Des fermes comme Henning Rehren Landwirt (de Basse-Saxe) tentent d'empêcher cela. Il a planté 93 noyers. « Ils sont censés refroidir et arrêter le vent. »

Grâce à ce logiciel, vous pouvez connaître en un clic les besoins en eau d'un arbre et la date de son dernier arrosage.

L'Allemagne est l'un des pays au monde qui a le plus souffert de la perte d'eau au cours des vingt dernières années.

À partir d'aujourd'hui, les soldats ukrainiens commencent à s'entraîner en Allemagne sur les obusiers blindés automoteurs. Un total de 12 obusiers sont prêts à être transférés en Ukraine par l'Allemagne et les Pays-Bas pour se défendre contre une agression russe.

