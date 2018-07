Guerre commerciale : un coût possible de 1.125 euros par an pour chaque Français

publié le 04/07/2018 à 08:07

Les experts du Conseil d'analyse économique considèrent qu'une guerre commerciale généralisée pourrait provoquer autant de dégâts que la sinistre récession consécutive à la crise financière de 2007 initiée, elle aussi, par les États-Unis.



La facture d’un blocage sérieux des échanges et de hausses importantes des tarifs douaniers entre les trois grands blocs de la planète amputerait la croissance mondiale de 3 à 4%. Un véritable étranglement.

Dans un scénario de guerre commerciale très vigoureux, les suites seraient d'une grande violence : une perte de revenu annuel moyen de 1.125 euros par Français. Ce qui, à 45 euros près, correspond à un Smic net par habitant.

Un choc sévère qui pourrait l'être plus encore, mais qui serait en partie (en partie seulement) atténué par notre appartenance au Marché unique européen, qui ferait dans ce conflit office de petite police d'assurance.

Un jeu perdant-perdant

Les États-Unis seraient eux aussi affectés, tout comme la Chine. La guerre commerciale, c'est un jeu perdant-perdant. Tous les pays seraient secoués. Certains beaucoup plus que d'autres.



Pour les petites nations fortement exportatrices, comme la Suisse, l'Irlande, le Canada, la Corée du Sud ou le Mexique (des pays très ouverts sur le monde), on parle d'un recul de 10% en moyenne de leur richesse nationale. Pour eux comme pour les autres, on imagine la suite : inflation, baisse du pouvoir d'achat, hausse du chômage.



Ce sont ces hypothèses qui expliquent la volonté de l'Union européenne de développer à grande vitesse des accords commerciaux stables et équilibrés avec ses principaux partenaires économiques. C'est déjà le cas avec le Japon, le Canada et quelques pays d'Amérique latine. Un petit bouclier qui pourrait être bien utile si Donald Trump va au bout de ses tweets.