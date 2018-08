publié le 17/08/2018 à 12:13

L'Italie est indignée. Quelques heures seulement après l'effondrement du viaduc de Gênes survenu le 14 août, le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, s'est affiché dans un dîner festif. Le leader de la Ligue (extrême-droite) ne s'est rendu sur les lieux du drame que le lendemain dans l'après-midi.



Les photos montrent un homme détendu, chemise ouverte, le soir du 14 août. Entouré de ses partisans, il semble profiter d'un gâteau portant le message "L'équipe a gagné", pour célébrer sa victoire électorale. Dans les commentaires, les internautes ont pointé du doigt "la honte" représentée par l'attitude du ministre de l'Intérieur.



Les opposants politiques de Matteo Salvini n'ont pas tardé à réagir de leur côté, dénonçant son manque de respect pour les victimes. "Les images de Salvini faisant la fête dans un moment dramatique pour Gênes sont un affront à la douleur de notre pays", a tweeté Matteo Orfini, un élu du centre-gauche.



Genova, nella notte della tragedia Salvini festeggia coi leghisti di Messina. Orfini (Pd): "Schiaffo al dolore del nostro Paese" [news aggiornata alle 10:56] https://t.co/KTzw0pvOdi — la Repubblica (@repubblica) August 16, 2018

La responsable du parti démocrate italien, Anna Rita Leonardi, a elle aussi vivement réagi. "Voici ce que faisait hier soir le ministre de l'Intérieur Salvini. Il faisait la fête en Sicile, tandis qu'à Gênes, d'autres creusaient dans les décombres", a-t-elle écrit sur Twitter mercredi 15 août. D'autres personnalités politiques ont réclamé la démission du ministre de l'Intérieur.



Questo è quello che faceva, ieri sera, il ministro dell'interno #Salvini.

Era in Sicilia a banchettare, mentre a #Genova ancora si scavava tra le macerie.#Genovaponte #Lega pic.twitter.com/IUgONIbCrA — Anna Rita Leonardi (@AnnaLeonardi1) August 15, 2018

Dans le journal italien La Repubblica, Matteo Salvini a répondu à la polémique en s'en prenant vivement à ses opposants, ces "chacals de gauche". "[Ils] m'attaquent parce que le soir du 14 août, j'ai osé rencontrer dans le cadre d'un dîner 300 personnes (maires, présidents d'associations volontaires, forces de l'ordre et beaucoup de citoyens) en Sicile. À Rome, j'avais été le premier à la brigade nationale des sapeurs-pompiers pour suivre les opérations de sauvetage à Gênes", a-t-il déclaré.



L'effondrement du viaduc de Gênes a tué 39 personnes, dont 4 Français, et blessé 16 autres. Les recherches se poursuivent et plusieurs personnes pourraient encore être piégées sous les décombres.