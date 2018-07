publié le 30/03/2018 à 18:19

Douze Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats israéliens près de la frontière entre la bande de Gaza et Isarël lors d'un face-à-face tendu qui a dégénéré en affrontements, vendredi 30 mars.



Un premier Palestinien, un agriculteur de 27 ans, a été tué tôt dans la matinée, avant le début des manifestations, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza. Les 11 autres sont des manifestants qui ont été tués dans des affrontements avec l'armée israélienne, dans différents secteurs.

Plus de 350 manifestants ont été blessés par des tirs israéliens, selon le Croissant-Rouge palestinien. Près de 17.000 Palestiniens selon l'armée israélienne, et des dizaines de milliers selon des sources palestiniennes se sont rassemblés le long de la frontière pour "la grande marche du retour". Ce mouvement de protestation qui exige le "droit au retour" des réfugiés palestiniens et dénonce le blocus israélien est organisé par la société civile, et soutenue par le Hamas.

Des tireurs d'élite déployés à la frontière

L'armée israélienne craint que ce mouvement de protestation ne serve d'occasion pour forcer la frontière, peut-être lors d'une marche massive avec des femmes et des enfants. L'armée a donc renforcé ses positions, et le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a prévenu que "des centaines de tireurs d'élite" étaient déployés à la frontière avec Gaza.



La frontière entre Gaza et Israël est régulièrement le théâtre d'affrontements meurtriers entre les habitants de l'enclave sous blocus et les soldats israéliens. L'État d'Israël s'apprête à fêter ses 70 ans en mai, et les Palestiniens attendent toujours la création de leur propre État.