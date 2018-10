RAW/UNEDITED: "Fahrenheit 11/9" outtake of Cesar Sayoc at 'Trump 2020' Rally in February 2017

publié le 31/10/2018 à 13:50

Alors que son brûlot anti-Trump Fahrenheint 11/9 est disponible depuis ce 31 octobre en VOD, Michael Moore a publié sur son site internet des images qui ne figurent pas dans le montage final du film où l'on peut voir le tireur qui a assassiné 11 personnes dans une synagogue de Pittsburgh le 27 octobre dernier.



Le réalisateur écrit que ses équipes se sont retrouvées face à Cesar Sayoc en février 2017. Ce jour-là à Melbourne en Floride a lieu un "Rallye 2020" pour la réélection de Donald Trump, dont l'investiture pour son premier mandat n'a pourtant eu lieu qu'un mois auparavant. La consigne de Michael Moore à ses équipes est claire : ne pas filmer le président américain, mais seulement ses supporters.

Sur les images, les soutiens de Trump vocifèrent des insultes notamment adressées aux journalistes face à eux, brandissent des messages de soutiens au nouvel homme fort des États-Unis et des slogans hostiles aux médias.

Parmi ces hommes et ces femmes figure un homme que rien alors ne distingue des autres. Il s'agit pourtant de Cesar Sayoc. Michael Moore explique vouloir partager ces images pour que chacun puisse voir à quoi ressemblait le tueur de Pittsburg ces derniers mois.



"Vous avez vu les photos de lui aux actualités au cours des deux derniers jours - un Américain frêle, lambda. Mais c'était avant. Ici, avec nos images, je peux vous montrer ce qu'il était réellement devenu : une surdose de stéroïdes dans ce qui semble être une tentative désespérée de s'accrocher à ce qui restait de sa virilité", écrit le réalisateur et fervent opposant à Donald Trump.

Des ennemis déjà tout désignés

Sur les images, Cesay Sayoc, débardeur blanc aux couleurs de Donald Trump, brandit une pancarte hostile à CNN. Sur celle-ci, un message prétend que la chaîne de télévision a été le plus grand donateur de la campagne présidentielle de Hillary Clinton. "Pensez-y lorsque vous regarderez leur couverture de l'actualité", peut-on lire.



Près de deux ans plus tard, Cesar Sayoc a pénétré dans la synagogue de Pittsburgh, hurlant : "tous les Juifs doivent mourir". Il a tué onze personnes, en a blessé six autres, avant d'être interpellé. Sur les vitres de son van blanc, retrouvé par les autorités, se multipliaient les autocollants à la gloire de Donald Trump et haineux envers ses ennemis, parmi lesquels Michael Moore.