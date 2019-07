Facebook va écoper d'une amende record de 5 milliards de dollars

publié le 13/07/2019 à 03:51

Facebook va devoir mettre la main à la poche. Le réseau social va en effet devoir verser une amende record de 5 milliards de dollars infligée par un régulateur américain. Une sanction pour les manquements du premier réseau social au monde en matière de protection des données personnelles selon les affirmations de plusieurs médias ce vendredi 12 juillet.

L'accord à l'amiable, dont aucun détail n'a filtré, devrait aussi comporter des restrictions sur la façon dont Facebook utilise les données personnelles selon le Wall Street Journal, qui a été le premier à faire état de la décision du régulateur. Le ministère de la Justice doit encore donner son feu vert à cet accord, adopté par les commissaires de l'agence de régulation fédérale (FTC) par 3 voix contre 2, indique le quotidien des affaires.

"Nous ne connaissons pas encore les aspects essentiels du règlement à l'amiable : est-ce que Facebook doit procéder à des changements dans son business model ou dans sa façon de faire des affaires ?", s'est interrogée Charlotte Slaiman, chargée de la concurrence au sein de l'association. Le ton était plus positif au Center for Democracy and Technology.

Grave crise de confiance des utilisateurs depuis 2 ans

"Cette amende record montre l'importance de la régulation des données à l'ère du numérique. La FTC a ainsi averti toutes les entreprises qu'elles devaient protéger l'information privée", a pour sa part analysé Nuala O'Connor, présidente de cette ONG de défense des libertés en ligne.

Les données personnelles de ses plus de 2,7 milliards d'utilisateurs actifs mensuels sont le bien le plus précieux de Facebook, qui les collecte et les exploite pour en tirer d'immenses revenus publicitaires grâce à un ciblage très affiné. Mais c'est à cause de la façon dont ces données sont utilisées que le réseau social se trouve désormais depuis deux ans dans la tourmente et fait face à une grave crise de confiance.