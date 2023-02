États-Unis : une nouvelle tempête hivernale frappe le pays

Une puissante tempête hivernale s'est abattue sur les États-Unis mercredi 22 février et doit balayer le pays d'ouest en est, provoquant de fortes chutes de neige qui rendent les déplacements difficiles dans de nombreuses régions. Depuis la côte Pacifique jusqu'aux Grands Lacs, une large partie du pays a été frappée par des blizzards qui doivent déverser jusqu'à 60 centimètres de neige par endroits. Résultat, le trafic aérien a été largement perturbé et plus d'une centaine de milliers de personnes ont été privées d'électricité.

Outre la partie nord du pays, habituée aux fortes chutes de neige, d'autres zones plus inattendues, notamment certains endroits du sud de la Californie font l'objet d'une alerte neige. Près des Grands Lacs au nord du pays, une "tempête hivernale historique (qui) rendra probablement les déplacements impossibles" à cause des chutes de neige et de vents entre 55 et 70 kilomètres par heure, a averti le service météorologique américain (NWS).

Plus de 1.550 vols au départ ou à destination des États-Unis ont été annulés, selon le site spécialisé Flightaware. L'aéroport de Denver au Colorado était particulièrement touché. Le trafic routier était également difficile, notamment dans le Wyoming, où les autorités ont estimé que "des fermetures de plusieurs jours sont probables sur les autoroutes et les routes secondaires" de cet Etat du Nord-Ouest.

Environ 280.000 foyers étaient privés d'électricité à travers le pays, selon le site PowerOutage, notamment au Michigan, où la neige et les pluies verglaçantes ont gelé les lignes électriques, les rendant vulnérables aux rafales de vent.

