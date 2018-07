États-Unis : une mère passée par la case prison obtient son diplôme universitaire

publié le 30/05/2018 à 06:45

C'est une histoire de rédemption comme les aiment les Américains. Leyla Martinez vient d'être diplômée de la prestigieuse université Columbia ici à New York, l'une des plus sélectives du pays. Ce qu'elle n'aurait osé imaginer il y a trois ans, lorsqu'elle est venue pour la première fois visiter le campus avec son fils de 16 ans. Elle voulait alors l'encourager à réussir, à présenter un dossier de candidature.



La vie n'a pas été rose pour Leyla. Elle vient du Bronx, elle galère. Mais elle est tenace. Dans les années 90, elle a dû abandonner le lycée avant d'obtenir son diplôme. Plus tard, elle a pris des cours du soir, ce qui lui a permis de s'inscrire dans un fac. Mais c'était difficile ; elle a arrêté. Elle vivait de petits boulots.

Elle est tombée enceinte, a eu son fils, mais c'était vraiment compliqué de joindre les deux bouts. Elle voulait que son enfant ait une vie moins dure que la sienne. Et c'est là qu'elle fait l’erreur de sa vie. Quelque chose de grave : une fraude à la carte bancaire, une manipulation financière. Elle n'a tué personne, elle ne cherchait pas à mener grand train. Juste à offrir une vie un peu plus agréable à son enfant. Mais c'était illégal.

Déterminée à se racheter

Leyla a été condamnée à deux ans de prison. Deux ans derrière les barreaux, alors que son fils était encore tout petit. En sortant, Leyla était déterminée à se racheter. Et surtout à être un meilleur exemple pour son fils. C'est surtout cela qui était important pour elle.



Mais malgré sa détermination, impossible de s'extraire de la galère, faute de boulot stable et bien payé. Sans cesse on la renvoyait au fait qu'elle n'avait pas de diplômes, et qu'elle avait passé deux ans en prison. Avec son fils, elle dépendait des aides sociales pour survivre.



À plusieurs reprises, elle a pensé s'inscrire à l'université. Mais comment faire ? Elle était prise dans une spirale. En 2014, elle a même failli être expulsée de son appartement. Tout dépendait de la décision d'un juge. Allait-elle se retrouver à la rue avec son fils ?

Son fils est fier de sa mère

Finalement elle a obtenu un sursis. C'est comme si elle avait touché le fond de la piscine, bien décidée à remonter à la surface. L'année suivante, elle est donc à Columbia, en train de visiter le campus, avec son fils, quand lui vient ce rêve fou de s'inscrire. Elle n'y croit pas vraiment, mais elle veut montrer à son fils qu'il ne faut jamais se laisser abattre. Elle remplit les papiers. Et là, son passé la rattrape.



Dans les formulaires il est demandé de mention d'éventuelles condamnations. C'est trop rageant : pourquoi ne la laisse-t-on pas reconstruire sa vie ? Elle ne ment pas. Et, surprise, elle est prise. Trois ans plus tard, la voici diplômée. Son fils est extrêmement fier de sa maman. Leyla Martinez envisage maintenant de poursuivre ses études en droit pour devenir avocate.