publié le 31/10/2017 à 20:48

Scène de panique à New York. Plusieurs personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées par le conducteur de 29 ans d'un pick-up blanc de location mardi 31 octobre dans l'après-midi dans le sud de Manhattan, près du Mémorial du 11-Septembre et de la mairie de le ville-monde, ont indiqué les autorités new yorkaise. Selon les médias américains, les policiers ne recherchent personne d'autre. Les autorités font état d'au moins huit morts, dont six décédés à sur place, et "beaucoup d'autres blessés".



Vers 15 heures, heure locale, un homme au volant de sa voiture s'est inséré sur une piste cyclable avant de foncer sur des gens, indique le NYPD sur Twitter. Il a ensuite continué sa course folle en direction du sud de la ville et est entré en collision avec un bus scolaire. C'est à ce moment que le conducteur est sorti de l'habitacle, une arme factice en main et criant Allahu akbar. Les policiers l'ont blessé par balles avant de l'appréhender. Il est actuellement hospitalisé.

Lors d'une conférence de presse, le maire démocrate de la ville, Bill de Blasio a qualifié cette "tragédie" "d"acte de terrorisme". Alors que Manhattan fête Halloween, l'édile a annoncé le déploiement de policiers supplémentaires". "Cette personne a décidé de faire du mal, de causer la mort d'innocents", a par ailleurs déclaré le gouverneur de New York. Il est trop tôt, selon le commissaire de New York, pour déterminer la nationalité de personnes et si elle fait partie ou non d'une organisation terroriste.

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 octobre 2017

Les faits étaient terminés vers 16 heures (20 heures GMT) et "il n'y a plus de menace active", a tweeté un porte-parole de la mairie. Le quartier où s'est déroulé l'incident a été bloqué. Le président Donald Trump a également été informé des faits qu'il suit de près, a indiqué une porte-parole de la Maison-Blanche. La 44e parade annuelle de Halloween, qui doit débuter à 19 heures, heure locale, a été maintenue.