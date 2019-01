publié le 23/01/2019 à 09:10

En pleine période de "shutdown" et de paralysie partielle du système fédéral, une tradition se développe de plus en plus aux États-Unis, celle d'une fête ayant pour but de révéler le sexe des enfants à naître. Les Américains ont toujours raffolé des célébrations, à commencer par la Saint-Valentin ou Thanksgiving, et développent cette tendance nouvelle dans leur pays.



Le principe est simple : les couples font d'abord une échographie et découvrent que leur enfant est soit un garçon, soit une fille. Ils révèlent ensuite le sexe de l'enfant à leurs amis et leurs familles lors d'une fête organisée pour l'occasion. Cela leur permet de célébrer la grossesse avec tous leurs proches.

Une autre fête, le "baby shower", est réservée uniquement aux femmes. À cette occasion, la femme enceinte se voit offrir des habits pour son futur nourrisson par ses amies, sœurs et cousines. Cet événement arrive environ trois mois avant la naissance, alors que celle de la découverte du sexe des enfants se fait trois mois après le début de la grossesse.

Les créations se multiplient à cette occasion

Dans le New-Jersey, un restaurant a créé des lasagnes spécialement pour cette occasion. Le plat est alors coloré en fonction du sexe de l'enfant : le fromage est bleu si le sexe est masculin et rouge s'il est féminin.



Pour 140 dollars, une portion pour une dizaine de personnes est servie afin de célébrer la nouvelle auprès de ses proches. D'autres créations surfent sur la tendance comme des spectacles, d'immenses cadeaux ou encore des feux d'artifice, également de couleur bleu ou rouge.