publié le 13/08/2018 à 11:09

Un nouveau scandale frappe Donald Trump. Omarosa Manigault Newman, ancienne conseillère du président américain et licenciée en janvier dernier, a diffusé dimanche 12 août l'enregistrement de son licenciement par John Kelly et accuse notamment Donald Trump de racisme.



En enregistrant son entretien avec le secrétaire général de la Maison Blanche, cette ex-conseillère de Donald Trump a violé le protocole de sécurité. La rencontre avait en effet lieu dans la "Situation Room", la salle de gestion de crise, où aucun appareil électronique n'est autorisé. Mais Omarosa Manigault Newman assume. "Je me suis protégée car c’est une Maison Blanche dans laquelle tout le monde ment", a-t-elle déclaré à la chaîne américaine NBC.

Au moment de l'enregistrement en 2017, Omarosa Manigault Newman est alors chargée du "Bureau des relations publiques". Elle est convoquée par John Kelly, qui l'emmène dans la salle de crise. Selon l’ex-conseillère, une voix qui serait celle du chef de cabinet invoque des "problèmes d’intégrité importants" pour justifier son licenciement. "Ils me conduisent dans la salle de crise, les portes sont verrouillées, ils me disent que je ne peux pas en partir et ils commencent à me menacer, à me faire peur, à me contraindre", a-t-elle raconté.



Press Sec. Sanders: “The very idea a staff member would sneak a recording device into the White House Situation Room, shows a blatant disregard for our national security – and then to brag about it on national television further proves the lack of character and integrity..." https://t.co/ikKYxhohw4 — NBC News (@NBCNews) August 12, 2018

Insulte raciale

Cette ancienne candidate de The Apprentice, l'émission de télé-réalité de Donald Trump, s'apprête à sortir un livre sur son expérience auprès du locataire de la Maison Blanche ce mardi 14 août. Elle y accuse le président américain d'être "vraiment raciste" et d'avoir proféré des "insultes raciales" plusieurs fois au cours de son émission.





Pour justifier sa décision de rendre public l'enregistrement, Omarosa Manigault Newman dit avoir voulu se "protéger" des informations "mensongères" qui ont circulé sur son éviction de la Maison Blanche en janvier. "Le président ment au peuple américain, [la porte-parole] Sarah Sanders se tient devant le pays et ment tous les jours. Il faut se protéger tout seul sinon tu risques de recevoir 17 coups de couteau dans le dos", a-t-elle poursuivi sur NBC. Avant d'admettre : "avec du recul, je dirais que j'ai été complice de la tromperie de la Maison-Blanche vis-à-vis de la nation".



Cette ancienne employée a été un actif soutien de Donald Trump pendant l'élection présidentielle américaine. L'ayant côtoyé plusieurs années au cours de ses différentes émissions, elle a plaidé la cause du milliardaire auprès de la communauté afro-américaine, et est ensuite devenue l'une des rares personnalités noires à un poste élevé sous l'administration Trump.

"Une ex-employée mécontente"

La charge contre Donald Trump va plus loin. Selon Omarosa Manigault Newman, il "souffre de déclin sur le plan mental", "il lui est difficile de traiter des informations complexes" et "il n'est pas impliqué dans certaines des décisions les plus importantes pour le pays".



Face à cela, la présidence a vivement réagi. "L’idée même qu’un membre du personnel puisse faire entrer un appareil d’enregistrement dans la salle de crise témoigne d’un mépris flagrant pour notre sécurité nationale", a affirmé Sarah Sanders dans un communiqué. "Et se vanter à la télévision nationale prouve le manque de caractère et d’intégrité de cette ex-employée mécontente".