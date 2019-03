États-Unis : une chèvre élue maire d'une ville

publié le 08/03/2019 à 21:24

Aux États-Unis, une élection municipale ne manque pas de faire parler par son originalité. À Fair Haven, une commune située dans dans l’État du Vermont, Lincoln, une chèvre anglo-nubienne âgée de 3 ans est devenue maire de la ville, comme le rapporte le site américain Associated Press.



Le mandat de l'animal débutera ce mardi 12 mars pour une durée d'un an. Dans le cadre de ses fonctions, la chèvre devra assister à des événements locaux et notamment au défilé du Memorial Day où elle portera une ceinture sur mesure. La petite ville de 2.500 habitants n’a pas de maire humain, mais un directeur municipal qui s’est inspiré d’une ville du Michigan pour cette drôle d’élection. "C’est une excellente façon de présenter le gouvernement local aux enfants de l’école primaire", a-t-il déclaré auprès du média américain.

Les habitants de la ville ont élu Lincoln qui avait face à lui 15 adversaires dont des chiens, des chats mais aussi une gerbille domestique. La chèvre a remporté les élections avec 13 voix contre Sammie, un chien, qui n’en a obtenu que 10.