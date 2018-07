États-Unis : un sauvetage en mer très mystérieux au large de Rhode Island

publié le 29/09/2016 à 10:03

Nathan, 22 ans, et sa maman, avaient l’habitude de partir pêcher quelques heures au large de la Nouvelle-Angleterre. C’est ce qu’ils sont allés faire samedi 17 septembre. Le temps était plutôt clément. Mais lorsqu’ils ne sont pas revenus, leurs proches ont donné l’alerte. La mère avait dit à une amie qu’ils allaient pêcher non loin de la côte. Mais les recherches n’ont rien donné. Et effectivement ils étaient allés beaucoup plus au large. Car c’est à 160 kilomètres du rivage que Nathan a été retrouvé dimanche 25 septembre, après plus d’une semaine de mer, par un cargo. Il a raconté que le bateau avait connu une avarie, avait coulé, qu’il avait réussi à monter dans le canot de survie. Mais pas sa mère, qui est toujours portée disparue.



Si ce sauvetage en mer est mystérieux, c'est d'abord parce que Nathan n’explique pas bien pourquoi ils sont allés aussi loin, dans un secteur qu’ils ne connaissaient pas. Ce n’était pas dans leurs habitudes. Ensuite parce qu’il ne raconte pas clairement comment le bateau a coulé. Il a entendu "un bruit étrange dans le moteur". L’eau s'est infiltrée très rapidement. Le temps de sortir le canot et de récupérer les sacs de sauvetage, il ne voyait plus sa mère. Il a eu beau siffler et appeler, elle avait disparu. Enfin, la police a découvert depuis qu’il avait fait lui-même des réparations sur le bateau. Est-ce que ce n’est pas cela qui a provoqué le naufrage ?

Nathan Carman thanks public for prayers, boat crew for rescuing him. pic.twitter.com/izmZ94025h — Mikaela Porter (@mikaelaporterHC) 28 septembre 2016

Mais l’élément le plus mystérieux, c’est que la police se demande si la mère de Nathan n’a pas été en fait la deuxième victime de son fils. On a appris il y a quelques heures que Nathan avait déjà été mêlé à une mort mystérieuse il y a trois ans. Son grand-père maternel, dont il était très proche, avait été retrouvé mort, chez lui, par balles. Nathan avait été le dernier à le voir vivant. Son alibi ne tenait pas vraiment. La facture d’une arme correspondant au même calibre avait été retrouvée chez lui. À l’époque, un mandat d’arrêt avait été lancé. Mais l’enquête n’a jamais abouti, faute de preuves.



Court docs obtained by @7News reveal the rescued boater, 22 y/o Nathan Carman, was nearly arrested for the murder of his wealthy grandpa. pic.twitter.com/kziPDWP9V2 — Jonathan Hall (@JHall7news) 28 septembre 2016

À ce stade il faut ajouter deux éléments qui se révéleront peut-être déterminants. Ce grand-père était riche, très riche. Il a donc légué sa fortune de 42 millions de dollars à ses quatre filles, dont la mère de Nathan. Comme elle vient de disparaître en mer, Nathan pourrait hériter de plusieurs millions. À moins qu’il ne passe le reste de sa vie en prison pour avoir tué sa mère et son grand-père, ce qu’il nie. Il est encore en liberté, mais la police enquête. Sa maison a été fouillée.



Search warrant executed @ Nathan Carman's VT home Monday. His boat sank last wk. Mom still missing, presumed dead. pic.twitter.com/f54Y31dYKL — Laura Roberts (@LauraLRoberts) 27 septembre 2016

Ensuite, la famille de Nathan raconte à la presse locale que le jeune homme souffre du syndrome d’Asperger, une forme d’autisme qui se caractérise par une difficulté à nouer des relations sociales et par des actions répétitives.

Nathan Carman denies he did anything deliberately dangerous on fishing trip that led to his mother’s presumed death https://t.co/mj0vJVIf67 pic.twitter.com/i83D24zZRP — The Boston Globe (@BostonGlobe) 28 septembre 2016