Près d'un million et demi de Big Mac sont vendus chaque jour rien qu'aux États-Unis. McDonald's va lancer la semaine prochaine, en plein cœur de Boston, le premier distributeur de Big Mac. Il ressemble à une machine à café ou un distributeur d’argent, mais ce sont des hamburgers qui sont délivrés. On peut choisir un Big Mac, ou bien les deux nouvelles versions, un Mac Jr ou un Grand Mac (c'est la taille qui diffère). C'est un vrai sandwich, avec des tranches de viande, de la laitue, du fromage, des cornichons, des oignons et du pain au sésame. Il y a aussi une sauce spéciale, qui va désormais être vendue ici dans les supermarchés.



Autre avantage : le hamburger sera gratuit. Il s'agit pour l’instant d’une opération publicitaire : un seul jour, à l’heure du déjeuner. Mais ça permet aussi, sans le dire, de tester une nouvel forme de vente et de préparer les esprits à ce qui va peut être arriver. Car plusieurs États américains, dont la Californie et New York, ont voté des lois pour augmenter progressivement le salaire minimum à 15 dollars (14 euros) de l'heure. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent dans des fast-foods dans certains États qui ne sont payés que 7,25 dollars (6,80 euros). Ça veut dire qu’ils ont à peine de quoi se payer un Big Mac avec des frites.

Les écrans de commande vont se généraliser

Les employés des fast-foods ont été en pointe dans le combat pour l’augmentation du salaire minimum, et leurs patrons ont prévenu qu’il risquait d'y avoir des conséquences sur l'emploi. McDonald's réfléchit donc à des formes d’automatisation pour avoir moins de personnel. Cela ne veut pas dire que ces distributeurs de Big Mac seront généralisés demain ou après-demain. Mais par exemple, des écrans de commande sont en train d'être installés dans les 14.000 restaurants des États-Unis.

Say what?! A Big Mac ATM machine, where you can order real Big Macs, is coming to the Pru/Copley on January 31st. https://t.co/fjMZcrLpr7 pic.twitter.com/MGRxplpsRI — BostonTweet (@BostonTweet) 24 janvier 2017

Des écrans de commande qui existent déjà depuis plusieurs années en France, où le coût du travail est plus élevé. Ces écrans vont être installés progressivement aux États-Unis. D'abord dans les États ou le salaire minimum a été augmenté et où le coût du personnels va être plus élevé. Car ici, dans la moindre petite ville, parfois même dans des villages, on trouve des fast-foods ouverts très tard le soir, parfois 24 heures sur 24.



Pour McDonald's, c’est moins cher d'acheter un robot qui coûte 35.000 dollars plutôt que d’embaucher un employé payé 15 dollars de l'heure pour remplir des cornets de frites. Donc l’exemple McDo va être examiné de près ici pour alimenter le débat sur coût du travail et l’emploi.