et AFP

publié le 27/07/2017 à 05:47

La victoire aura été de courte durée. Mercredi 26 juillet, le Sénat américain a torpillé le projet des républicains d'abroger l'Obamacare. Par 55 voix, dont sept républicaines, la Chambre haute du Congrès a rejeté ce projet de démantèlement sans remplacement de la loi existante, qui aurait laissé des dizaines de millions d'Américains sans couverture santé.



Un vote qui intervient 24 heures après une motion de procédure qui autorisait la réouverture des débats, avec pour objectif d'adopter cette semaine un projet de loi abrogeant au moins partiellement la réforme du système de protection sociale mise en place par Barack Obama.

Après le vote de mardi, neuf sénateurs républicains s'étaient déjà joints à l'opposition démocrate. Mitch McConnell, le chef des républicains au Sénat qui souhaite l'abrogation d'Obamacare sans proposer de remplacement, affirme malgré tout sa volonté : "Nous sommes déterminés à faire tout notre possible pour réussir", a-t-il insisté, suggérant que la nouvelle loi pourra prendre plusieurs formes en raison de la liberté laissée aux sénateurs de déposer des amendements. "Je sais que les membres des deux partis ont des idées à offrir sur le système de santé (...) Mettez-les au vote", a-t-il déclaré.

Vers une abrogation partielle ?

Les républicains envisagent une nouvelle approche : celle d'un démantèlement limité d'Obamacare. Cette alternative, baptisée "abrogation réduite", retirerait l'obligation faite aux particuliers de souscrire à une assurance-santé sous peine d'amende et celle faite aux entreprises de proposer une couverture à leurs salariés. Cette réforme, envisagée comme une base de négociations plus que comme une loi à part entière, éliminerait également une taxe sur les fabricants d'équipements médicaux.



La Chambre basse a déjà adopté une abrogation d'Obamacare et une nouvelle réforme du système de santé en mai, mais le projet de loi a échoué au Sénat. Ce dernier avait alors a élaboré sa propre réforme, également rejetée. Les deux chambres devront adopter une loi identique avant qu'elle ne puisse être signée par le président.