États-Unis : le corps d'un homme de main d'Al Capone découvert dans un lac asséché ?

Crédit : MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Aux États-Unis, près de Las Vegas, une conséquence du changement climatique à laquelle on n'aurait pas pensé immédiatement. La baisse du niveau de l'eau d'un lac révèle des cadavres. Deux découvertes macabres ont été faites depuis le 1er mai au Lac Mead. Les enquêteurs pensent qu'au moins l'un des deux cadavres pourrait être une victime de la mafia.

L'enquête s'est avérée totalement rocambolesque. L'affaire commence alors que des passants tombent sur un baril, et découvrent à l’intérieur un cadavre, une balle logée dans la tête. Mais il n’est plus tout jeune. Les policiers datent sa mort grâce à ses vêtements. Pour eux, ils remontent à la fin des années 1970.

Et pour Geoff Schumacher, du musée de la mafia de Las Vegas, c’est forcément une victime de règlement de comptes. "Il y a une longue tradition dans la mafia", explique-t-il, "les mafieux se servaient de barils pour se débarrasser des corps. Et ils les jetaient dans des rivières, dans des lacs, dans l’océan… Parfois, ils les enterraient dans le désert. Et quelques fois, ils les laissaient même juste là sur le trottoir, pour que tout le monde les voient, pour faire passer un message".

L'homme de main d'Al Capone ?

Le spécialiste en est quasi-certain, le meurtrier pourrait être Tony Spilotro, l’homme de main d’Al Capone à Las Vegas, extrêmement actif à la fin des années 1970. Alors qu’une vraie guerre s’était engagée entre les mafieux et les autorités. Et il a même identifié une victime probable, Johnny Pappas, un homme de main de la mafia qui avait disparu mystérieusement alors qu’il vendait justement un bateau ce soir-là. Or, Tony Spilotro éliminait tous les indicateurs potentiels à cette période.

Un deuxième corps a été trouvé quelques jours plus tard, mais ne nous emballons pas. Il s'agit certainement une victime d’une noyade cette fois. Geoff Schumacher parie qu’on va en retrouver encore beaucoup avec le réchauffement climatique.

