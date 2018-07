publié le 29/08/2017 à 15:35

20 milliards de dollars, soit près de 17 milliards d'euros. Tel pourrait être le montant des pertes assurées liées au passage de l'ouragan tropical Harvey aux États-Unis. Si ces prévisions sont confirmées, Harvey s'inscrirait dans les tempêtes les plus onéreuses de l'Histoire pour les assureurs américains.



"À ce stade, notre estimation est qu'Harvey pourrait se traduire par des pertes assurées allant de 10 à 20 milliards de dollars, ce qui en ferait l'une des 10 tempêtes les plus coûteuses de l'Histoire des États-Unis", a informé Sarah DeWitt, analyste chez JP Morgan dans une note de recherche relayée par plusieurs médias américains dont la chaîne CNBC. Si l'on en croit ces estimations, le coût de l'ouragan se révèle nettement inférieur à celui de Katrina qui avait fait plus de 1.800 morts et coûté 150 milliards de dollars après avoir frappé les États-Unis en 2005.

Outre-Atlantique, les prises en charge diffèrent selon les dégâts provoqués. Comme le précise l'agence de presse Reuters, ces destructions ne sont pas couvertes par les contrats d'assurance-habitation. C'est l'État fédéral américain qui assure ces dédommagements. Contrairement aux dégâts subis par les entreprises qui sont, quant à eux, inclus dans les contrats d'assurance. Les assureurs vont donc devoir débourser des sommes d'argent considérables pour indemniser leurs clients.

112 plateformes pétrolières fermées

Les répercussions financières sur l'industrie pétrolière pourraient également être conséquentes. Près d'un tiers des capacités de raffinerie de pétrole des États-Unis se situent sur la côte texane et sont donc perturbées par l'ouragan Harvey. 112 des 737 plateformes de production ont du être évacuées. Pour l'heure, les dommages des infrastructures pétrolières et gazières causés par le passage de la tempête restent limités. Cependant, les inondations dues au passage de l'ouragan pourraient avoir un impact plus important sur la production à terre et ainsi contraindre la production industrielle.



Les autorités texanes ont confirmé, lundi 28 août, un bilan provisoire, de trois morts. Un nombre qui est cependant amené à grimper puisque de nombreuses familles restent pour l'heure, sans nouvelles de leurs proches qui ont précipitamment fui leurs habitations. Saturé, le numéro d'urgence des secours a reçu 75.000 appels depuis dimanche 27 août.



Attendu ce mardi 29 août au Texas, le président Donald Trump a annoncé que le gouvernement fédéral soutiendrait la reconstruction qui s'annonce "longue et difficile".