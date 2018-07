publié le 28/06/2017 à 22:51

Publié en 1985, The Handmaid's Tale est devenu un best-seller. Et aujourd'hui, le livre de Margaret Atwood connaît un véritable renouveau depuis l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche. Outre l'adaptation en série, qui est diffusée depuis mardi sur OCS, certaines femmes ont décidé de s'inspirer des personnages.



Vêtu d'une longue cape rouge et d'une coiffe blanche qui cache leur visage, une trentaine de femmes ont manifesté et défilé devant le Capitole à Washington mardi 27 juin alors que les sénateurs américains doivent voter en juillet prochain la réforme de la santé. Une tenue qui fait directement référence à ce best seller.



Cette manifestation n'est pas une première. Depuis le retour au premier blanc de cette série, les manifestations de Servantes se sont multipliées aux États-Unis, comme au Texas ou encore dans l'Ohio. Ce livre, et dorénavant cette série, sont devenus un véritable symbole féministe contre la politique mise en place par Donald Trump.

Currently outside the Capitol pic.twitter.com/fn3KGfaljA — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 27 juin 2017

Women stage "Handmaid's Tale"-inspired protest outside Capitol to fight against GOP ObamaCare repeal bill https://t.co/aQuqmSKldY pic.twitter.com/JTUbKos0RF — The Hill (@thehill) 27 juin 2017

La réforme de la santé entend, entre autres, abroger l'Obamacare, réduire les crédits au système de santé et remettre en cause les aides à apporter aux plannings familiaux. De quoi développer une vive inquiétude outre-Atlantique alors que ce vote pourrait mettre en danger la santé de nombreuses femmes.