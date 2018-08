États-Unis : deux enfants survivent deux jours seuls dans la nature

publié le 23/08/2018 à 14:40

Ils sont restés quarante huit heures sans eau ni nourriture. Aux États-Unis, deux enfants de 1 et 3 ans ont été retrouvés sains et saufs, après un accident de voiture qui a coûté la vie à leur mère.



C'est le journal Kansas City Star qui révèle cette triste histoire. Lundi 20 août, dans l'État de l'Arkansas, la police a découvert un petit garçon de 3 ans marchant seul sur le bord d'une route très fréquentée. Malgré quelques égratignures et coupures, l'enfant avait l'air en bonne santé.

Après avoir diffusé une photo de l'enfant dans le but de l'identifier, ils ont compris qu'il se trouvait auparavant en compagnie de sa mère et son petit frère. Plus tard dans la journée, les policiers ont ensuite découvert la zone où se trouvait l'épave d'une voiture accidentée, dans un ravin.

"C'est tout bonnement un miracle", a déclaré Nathan Greeley, du bureau du shérif du comté de Ouachita à la chaîne de télévision Little Rock KATV. "Le fait qu'ils aient été capable de survivre dans ces conditions, ce n'est rien de moins qu'un miracle".

La mère était enceinte

Le corps de la mère a été retrouvé, sans vie, à quelques mètres de la voiture. À l'intérieur de l'habitacle, l'enfant âgé d'un an était attaché dans son siège auto, toujours en vie bien que quelque peu déshydraté (il faisait plus de 30°C ce week-end là). Malgré quelques égratignures et coupures, son grand frère avait réussi à s'extraire de la voiture en passant par le toit ouvrant, avant de gravir une petite colline pour se retrouver sur la route.



À l'hôpital, le reste de la famille a appris qu'au moment de l'accident, la mère était enceinte. "Nous ne le savions pas. Nous avons perdu deux personnes", déplore James Holliman, le grand-père des enfants.



Les enquêteurs pensent que le drame a eu lieu deux jours plus tôt, mais les raisons de l'accident sont encore inconnues.