publié le 28/03/2017 à 18:01

Une gigantesque arche en plein coeur de New York. Le "Big Bend", (grande courbe en français) est un projet de gratte-ciel en forme de "U" inversé. Cette construction insolite pourrait voir le jour dans le quartier de Manhattan à New-York, sur la 57ème avenue, à deux pas de Central Park.



Pour le moment, il ne s'agit que d'un projet imaginé par l'architecte grec Ioannis Oikonomou. Si le cabinet Oiio, à l'initiative de ce projet, parvient à réaliser cette tour, ce sera alors l'immeuble au monde le plus long. Il mesurerait d'un "pied" à l'autre 1.219 mètres de long.

"Big Bend" ne sera cependant pas le plus haut gratte-ciel au monde. La "Kingdom Tower" à Jeddah (Arabie Saoudite), qui doit être livré en 2021, devrait culminer à plus de 1.000 mètres de haut. Le record est pour l'instant détenu par le "Burj Khalifa" de Dubaï (Émirats Arabes Unis), haut de 828 mètres.

Pour New York, où l'espace nécessaire au sol est minimal, le "Big Bend" pourrait offrir un bénéfice majeur. La ville subit en effet une pression foncière très forte et doit trouver des moyens pour loger un maximum de personnes en occupant le moins de place au sol possible. Reste à savoir si le projet pourra effectivement voir le jour puisque à New York, la construction de nouveaux bâtiments est sujette à une très forte réglementation.

The Big Bend, un gratte-ciel en U inversé en plein Manhattan Crédit : ioannis Oikonomou