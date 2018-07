publié le 26/01/2017 à 20:22

Six jours après son investiture à la Maison Blanche, Donald Trump signe des décrets à bâtons rompus pour mettre en œuvre au plus vite ses promesses électorales. Nombre d'entre eux touchent à l'immigration, thème centrale de la campagne du Républicain. Après la reconduction à la frontière des personnes en situation irrégulière et la construction d'un mur à la frontière mexicaine, le 45e président des États-Unis a validé une mesure pour le moins polémique. Son administration compte en effet diffuser une liste hebdomadaire des crimes commis par les immigrés.



Le décret intitulé "Protéger la nation d'attaques terroristes par des pays étrangers" ne précise pas s'il vise des immigrés en situation régulière ou non. Si bien que des individus résidant de façon légale aux États-Unis pourraient également être ciblés. Une mesure inspirée du magazine ultra-conservateur Breitbart, dont son fondateur Stephen Bannon a été nommé Conseil de Donald Trump.

Mais le texte signé par le Républicain ne s'arrête pas là. Il cible également les "villes sanctuaires", accusées de protéger les sans-papiers d'une expulsion certaine, à l'image de San Francisco, en Californie. Pour les faire plier, Donald Trump envisage de les priver des subventions allouées par l'État fédéral. Un pouvoir que n'aurait pas le Président, confie le procureur général de New York dans les colonnes de Quartz.