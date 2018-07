publié le 28/11/2017 à 10:15

Les musulmans sont les principales victimes du terrorisme islamiste. On connait l'argument. Il est ressassé sur toutes les ondes, tous les écrans, tous les journaux depuis que l'État islamique a frappé en France en 2015. Cet argument est avancé à la fois pour démontrer que les musulmans sont victimes et non coupables de la cruauté terroriste. Et pour nier l'existence d'une guerre de civilisation entre l'Islam et l'Occident.



Ce terrible attentat en Égypte semble donner du crédit à l'argument. Les victimes sont bien musulmanes. Comme leurs assassins. Cela nous paraît même évident. Mais cela ne l'est pas. En tout cas, pas pour le groupe Province du Sinaï qui a revendiqué l’attentat. Pour ces derniers, les victimes sont avant tout des soufis, c'est-à-dire une branche mystique de l'Islam. Une branche pour qui la méditation est plus importante que la pratique, et la foi plus importante que le respect des commandements.

Ce sont ces soufis qui expliquent que le djihad veut dire non pas "guerre aux mécréants", mais "effort sur soi-même". Les djihadistes qui ont mis une bombe dans leur mosquée leur ont montré que leur désaccord sémantique était radical.