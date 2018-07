publié le 26/06/2018 à 14:51

Le Mexique s'apprête à élire un nouveau président, et renouveler les chambres de son congrès. Dimanche 1er juillet 2018, les Mexicains sont appelés aux urnes pour les élections locales et présidentielles, qui mettent fin à une campagne pleine de surprises insolites. Des insolites qui viennent principalement des candidats eux-mêmes, soi via leur profil, soi via la manière de vouloir séduire leurs potentiels électeurs.



Juan Antonio Villarroel Garcia, par exemple, candidat pour un mandat local du parti de gauche, a été exclu de son investiture par la commission disciplinaire du parti. La raison ? Il s'est photographié fièrement dans les tribunes d'un stade en Russie pendant la Coupe du monde 2018 avant un match du Mexique. Selon son parti, il a ainsi "abandonné ses responsabilités de campagne".

Se faire élire avec Tinder

Prenant des poses suggestives en sous-vêtements, Ana Sofia Orellana mène une campagne sur le site de rencontre Tinder pour décrocher un siège à l'assemblée de l'État de Puebla (centre). Tinder est une application de rencontre amoureuse, et la candidate joue sur la séduction pour récolter des voix.

À 24 ans, longs cheveux noirs, elle s'adresse visiblement à un électorat masculin, pas uniquement attiré par le débat d'idées. Son slogan : "Jamais la politique n'a été aussi attirante".



On trouve également une diversité de photos sur son compte Instagram, où elle alterne des images de campagnes plus traditionnelles avec des photos davantage portées sur son physique.

Trafic de genres

Quinze hommes qui se présentaient pour obtenir un siège à un conseil municipal dans l'État de Oaxaca (sud-est) ont été disqualifiés quand les autorités électorales ont découverts qu'il ne s'agissait pas de transgenres comme ils le prétendaient, mais d'hommes cherchant à profiter des quotas réservés aux femmes. À Oaxaca, la tribu indigène zapotèque considère les homosexuels ou les travestis comme un "troisième sexe".



Les "muxes", comme on les appelle, portent des vêtements traditionnels de femmes et, selon la loi mexicaine sur les genres, peuvent se présenter aux élections en tant que femmes. Mais après la plainte d'un groupe d'authentiques muxes, la cour électorale a écarté les quinze imposteurs pour "fraude".

Rock en campagne

La star rock Sergio Arau, tatouages, boucles d'oreilles et coupe punk sur un costume cintré, fait campagne pour l'élection présidentielle - ou tout du moins s'amuse à le faire croire sur les réseaux sociaux.



Arau fait une parodie de campagne, s'appuyant sur la chanson Je veux être président (Quiero ser presidente) écrite avec son groupe Heavy Mex.



Dans cette chanson, il promet de rendre ses amis riches, de donner à ses proches des portefeuilles ministériels et à l'électeur, "te niquer c'est mon engagement". Sa vidéo a déjà été vue 55.000 fois sur YouTube.

> Sergio Arau & Los Heavy Mex - QUIERO SER PRESIDENTE - Oficial

"La fille bien"

Dans la vidéo virale de La Fille bien, une jeune femme en tenue moulante explique pourquoi elle va voter pour le candidat de gauche, Andres Manuel Lopez Obrador, surnommé "AMLO".



La jeune chanteuse, se faisant appeler Almudena Ortiz Monasterio, se déhanche lascivement dans une église sur une musique reggaeton tandis que le prêtre scande sur un rap : "Ton vote est comme ta virginité, ne la donne pas à quelqu'un qui défend l'impunité". L'attaque vise les opposants à AMLO, que le candidat a qualifiés régulièrement de "mafia du pouvoir".



Mais le parti de Lopez Obrador a critiqué la vidéo et personne ne sait vraiment si Ortiz Monasterio - dont les comptes ont été créés juste avant la publication de la vidéo - existe réellement.

> Niña Bien llama a votar por AMLO y se vuelve tendencia

Énergie positive

Pour aider à l'élection d'Andres Manuel Lopez Obrador, des bougies à l'effigie du candidat sont vendues dans son État natal de Tabasco (est). Elles visent à l'entourer d'une énergie positive avant le scrutin, selon des vendeurs.



Les bougies sont habituellement destinées à prier les saints au Mexique, mais Lopez Obrador n'est pas un saint, admettent ces mêmes vendeurs. Le candidat a parfois été qualifié de "messie tropical" par ses détracteurs. D'autres supporters du candidat ont mis en vente une boisson alcoolisée à base de fleurs d'hibiscus où son visage apparaît sur l'étiquette. Des peluches "AMLO" sont également à la vente.



Mais l'on peut aussi opter pour les traditionnelles "piñatas" en papier mâché, à l'effigie des quatre candidats. Pour les célébrer... ou alors les détruire à coup de bâtons selon la tradition mexicaine.