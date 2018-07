Donald Trump propose une hausse "historique" des dépenses du Pentagone

publié le 28/02/2017 à 08:09

Dans la soirée du mardi 28 février, Donald Trump va dévoiler au Congrès ses projets pour sa première année, et notamment ses choix budgétaires. Il a d'ores et déjà annoncé qu’il veut augmenter les dépenses militaires et de sécurité de 54 milliards de dollars, soit une hausse significative de 9%. Pour vous donner un ordre de grandeur, 54 milliards c'est plus que ce dépense la France pour ses armés et sa dissuasion nucléaire.



Le Président américain revient au niveau de dépenses militaires du premier mandat de Barack Obama. Elles avaient ensuite été réduites en raison du retrait d’Irak et du désengagement progressif de l’Afghanistan. Mais elle restaient extrêmement élevées, plus que pendant les premières années de la guerre en Irak, qui ont pourtant coûté très cher.

Ces dépenses supplémentaires seront affectées au Pentagone, mais aussi aux agences de renseignement, comme la CIA, et la sécurité intérieure. Mais comme les Etats.Unis ont déjà près de 20.000 milliards de dette, et qu’il a promis de la réduire, le locataire de la Maison Blanche veut faire des économies.

Coupes drastiques

Donald Trump veut couper un peu partout. Il prévient qu’il faudra faire plus avec moins. Parmi les cibles de ces coupes drastiques, il y a aura le département d’État (le ministère des Affaires étrangères), qui va devoir réduire notamment les aides aux pays en développement, qui servent pourtant à ne pas créer de nouvelles menaces contre l'Amérique. La misère engendre des guerres, du terrorisme.



L'Agence de l’environnement serait ciblée, avec des coupes drastiques dans le financement de la transition énergétique. Là aussi c’est une menace contre l’Amérique. Car si bientôt on voit éclater des guerres pour l'eau, si on constate un afflux de réfugiés climatiques, ce seront autant de difficultés nouvelles que l’Amérique devra traiter.



Les subventions à la culture devraient être sabrées. Pourtant les aides sont déjà très réduites ici, en comparaison avec la France. Ce sont donc les aides à l’éducation culturelles qui pourraient être touchées. Donald Trump devrait aussi couper dans les aides sociales, mais sans toucher à la santé, comme le souhaiteraient pourtant beaucoup d’élus républicains.



Trump veut que l’Amérique gagne des guerres à nouveau

Car il ne s’agit que d’un projet, le point de départ d’une négociation avec le Congrès. Le Président ne pourra peut-être pas imposer ses choix. Il va devoir discuter, administration par administration. En France, c’est pareil : le Budget est discuté au Parlement. Mais ici la Chambre des représentants et le Sénat ont beaucoup plus de pouvoir et peuvent modifier de façon significative les orientations budgétaires du président.



Nancy Pelosi, qui mène la minorité démocrate à la Chambre, dit d’ailleurs que Donald Trump "ne se rend probablement pas comptes des conséquences" qu’auraient ses choix budgétaires, ces coupes qu’il propose. Mais soyons clairs : il ne s’agit que de l’application des orientations budgétaires qu’il avait évoquées pendant la campagne. Il veut que l’Amérique gagne des guerres à nouveau.