Donald Trump, héros d'un dessin-animé

publié le 29/07/2017 à 09:59

Donald Trump tiendra bientôt le rôle principal d'un dessin animé. La chaîne américaine Showtime va diffuser dix épisodes de 30 minutes et la série s'intitulerait La famille la plus puissante du monde selon la chaîne CBS, mais aucun titre officiel n'a encore été dévoilé. La série promet d'être humoristique, puisque le comique américain Stephen Colbert aux manettes. L'animateur du célèbre Late Show, connu pour ses prises de position politique, a ainsi prévu qu'il réalisera un programme satirique, selon les informations du Point.



Stephen Colbert ne sera pas seul à réaliser ce dessin animé politique, puisque le producteur exécutif de son Late Show, Chris Licht, le rejoint sur le projet. "Le génie de Stephen et Chris, c'est qu'ils arrivent à déconstruire le monde du président Trump et cette série leur ouvre un nouveau monde des possibles [...]. Leur vision produira une série comique qui fera des vagues, et qui attirera l'attention", a déclaré David Nevins, président de Showtime.