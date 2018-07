publié le 27/09/2016 à 09:49

C'est par un échange empreint d'une politesse glaciale que les hostilités se sont ouvertes lundi 26 septembre entre les candidats démocrate et républicain à l'élection présidentielle américaine, Hillary Clinton et Donald Trump. Mais entre les piques personnelles et sur le programme de l'un et de l'autre, le débat s'est rapidement envenimé et a pris la dimension d'une joute verbale intense de 90 minutes.



Un débat dont l'ancienne Secrétaire d'État de l'administration Obama, Hillary Clinton, paraît sortir avec les honneurs des électeurs, puisqu'à l'issue de la discussion, qui s'apparentait parfois à une altercation en bonne et due forme, la cote de Hillary Clinton en vue de l'élection présidentielle du 8 novembre a grimpé sur les sites de paris en ligne et d'après le premier sondage CNN/ORC, Hillary Clinton a remporté le débat pour 62% des téléspectateurs. Un aperçu de la "discussion", en 7 phrases marquantes.

Dans ce débat, Hillary Clinton et Donald Trump ont participé à une guerre de noms. Alors que Trump la qualifiait par "Secretary Clinton" rappelant son titre de ministre des Affaires étrangères sous Barack Obama entre 2009 et 2013, Hillary Clinton a décidé quant à elle d'être plus complice que son adversaire en l'appelant par son prénom : "Donald". (Voir la vidéo ci-dessus).



1- "La plus grande menace [...] c'est l'armement nucléaire"

Et certainement pas le réchauffement climatique, a asséné Donald Trump. Pour le candidat républicain, "la plus grande menace qui pèse sur le monde, c'est l'armement nucléaire, pas le réchauffement climatique comme le pense votre Président", pique-t-il à l'endroit de Barack Obama, refusant d'exclure la possibilité de "lancer une bombe", en qualifiant l'entente avec l'Iran sur le sujet du nucléaire de probablement "la pire de l'histoire".

2- "Quand il aura voyagé dans 112 pays [...] il pourra me parler d'endurance"

Piquée au vif par la remarque de Donald Trump qui estime que Hillary Clinton n'a "pas l'endurance" ni les épaules pour endosser la fonction électorale suprême, Hillary Clinton a remis le candidat républicain à sa place en s'adressant à son auditoire. "Quand il aura voyagé dans 112 pays et négocié des accords de paix [...], il pourra me parler d'endurance".



3- "C'est George W. Bush qui a signé le retrait d'Irak, pas Barack Obama"

"J'espère que les fact checkers se font plaisir", a savouré Donald Trump en minimisant le rôle joué par le camp démocrate dans le "règlement" de la troisième guerre du Golfe, qui avait en effet été entreprise en mai 2007 par le Sénat, à la fin de l'ère de George W. Bush.

4- Les États-Unis ne peuvent pas être "les policiers du monde"

"Je veux bien aider nos alliés mais nous perdons des milliards et des milliards de dollars", analyse Donald Trump au prisme économique, au sujet des interventions de l'armée américaine, notamment sous couvert de missions confiées par l'Organisation des Nations Unies (ONU). "Nous ne pouvons pas protéger les pays partout dans le monde quand ils ne nous paient pas ce qu'il faut", a-t-il rajouté.

5- Clinton "pas seulement préparée pour ce débat mais pour être présidente"

C'est une attaque franche et directe à l'encontre de Trump, reprochant en filigrane l'amateurisme du milliardaire américain, très présent dans les médias et moins dans la proposition en vue de l'élection.

6- La fortune de Trump bâtie sur "le dos de pauvres gens"

"Vous avez bâti votre entreprise sur le dos des pauvres gens. [...] Ils méritent des excuses", soutient Hillary Clinton, mais Donald Trump balaie la remarque en objectant à la candidate démocrate que des millions de gens l'aiment.

7- Trump dévoilera sa déclaration d'impôts quand Clinton le fera avec ses mails

"Quand Hillary Clinton aura diffusé ses 33.000 mails, je diffuserai ma déclaration d'impôts", lance Donald Trump goguenard à l'intention du public, en réponse à Hillary Clinton qui l'accuse d'avoir quelque chose à cacher en gardant sa déclaration d'impôts sous le sceau du secret.

