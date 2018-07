publié le 27/09/2016 à 08:36

Même le panel de Fox News - la chaîne américaine néo conservatrice et ouvertement favorable à Donald Trump - a désigné Hillary Clinton comme la grande gagnante du premier débat télévisé de la campagne présidentielle américaine. Pendant près d'une heure et demie ce lundi 26 septembre, la candidate démocrate a réussi à opposer son calme et sa rationalité à un Donald Trump qui est apparu flou et imprécis dans ses propos. Forte de cette première victoire, Hillary Clinton n'a pas quitté les gants immédiatement et a continué de boxer Donald Trump sur Twitter.



Alors que le candidat républicain avait formellement nié avoir remis en cause le réchauffement climatique pendant leur échange, l'ex-Secrétaire d'État de Barack Obama a exhumé un tweet de Donald J. Trump dans lequel il accuse le concept de réchauffement climatique d'avoir été "créé par et pour les Chinois dans but de rendre l'industrie américaine non-compétitive". "Je n'ai jamais dit ça", s'est amusée la candidate démocrate en reprenant les dénégations de Donald Trump accompagnées de son tweet.

Mais Hillary Clinton ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Au cours du débat du 26 septembre, elle avait notamment illustré les accusations de misogynie et de racisme qu'elle porte contre Donald Trump en citant une ancienne Miss Univers d'origine vénézuélienne, Alicia Machado, que Donald Trump s'amusait à l'époque de traiter de "Miss cochonne" ou de "Miss femme de ménage". Peu après le débat, Hillary Clinton a posté sur Twitter une courte vidéo de 2 minutes comportant le témoignage accablant d'Alicia Machado. Apparu quelque peu agacé en salle de presse après le débat, Donald Trump a tenté de couper court aux questions les plus embarrassantes en avançant que son micro ne fonctionnait pas correctement pendant le débat, en accusant à demi-mot les organisateurs de cette première confrontation d'avoir sciemment placé un micro défectueux.

Donald Trump called her "Miss Piggy" and "Miss Housekeeping."



Her name is Alicia Machado. #DebateNight pic.twitter.com/0wrISjJe6z — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 27 septembre 2016