Daesh publie un message audio de son chef Abou Bakr al-Baghdadi

publié le 28/09/2017 à 23:28

Un message vocal qui relance de nouveau le débat sur la mort du chef de Daesh. Le numéro 1 du groupe terroriste, Abou Bakr al-Baghdadi, a appelé ses combattants acculés de toutes parts en Syrie et en Irak à "résister" face à leurs ennemis, dans un enregistrement audio diffusé ce jeudi 28 septembre qui lui est attribué.



"Nous resterons (présents), nous ferons preuve de résistance et de patience (...) nous ne céderons pas, bien que nous soyons tués, emprisonnés et malgré nos blessures", a clamé le chef de Daesh. Il a appelé "les soldats du califat et les héros de l'islam" à poursuivre leur "jihad" et leurs attaques. "Il ne faut pas que les Croisés vivent en paix alors que vos frères sont tués et bombardés".

Il a ainsi évoqué les défaites de son groupe en parlant du "sang versé à Mossoul, à Syrte, à Raqa, à Ramadi et à Hama". Daesh a perdu la ville libyenne de Syrte en décembre 2016, la ville irakienne de Ramadi en février 2016 et Mossoul, deuxième ville d'Irak en juillet 2017. En Syrie, les dernières poches jihadistes sont sur le point de tomber à Raqa, leur ex-capitale dans le pays en guerre, et dans la province centrale de Hama.

Un chef annoncé mort plusieurs fois

Les États-Unis ont indiqué effectuer des vérifications sur l'enregistrement audio, affirmant toutefois ne pas avoir de raisons de mettre en cause son authenticité. Le chef de Daesh a été donné pour mort plusieurs fois depuis la montée en puissance du groupe en 2014, sans que ces rumeurs ne soient confirmées.



Le 16 juin dernier, la Russie a dit avoir probablement tué Abou Bakr al-Baghdadi dans un raid fin mai de son aviation près de Raqa en Syrie. Elle a ensuite souligné qu'elle continuait de vérifier s'il était bien mort. Le 1er septembre, un haut responsable militaire américain a affirmé que le chef de Daesh était sans doute encore en vie et se cachait probablement dans la vallée de l'Euphrate, dans l'est syrien.

Abou Bakr al-Baghdadi, le "fantôme"

On ignore la date d'enregistrement de ce discours diffusé par al-Fourqane, la "maison de production" de l'EI qui relaie les enregistrements et vidéos de l'organisation jihadiste la plus redoutée au monde.



La dernière manifestation d'Abou Bakr al-Baghdadi relayée par un média affilié à son groupe, remonte à novembre 2016. Il était alors sorti d'un an de silence pour exhorter, dans un enregistrement sonore, ses hommes à résister jusqu'au martyre à l'assaut des forces irakiennes lancé en octobre pour reprendre la ville de Mossoul.



Ses partisans l'appellent "le fantôme" tant ses apparitions sont rares. C'est à Mossoul qu'il a fait sa seule apparition publique connue, en juillet 2014, à la mosquée al-Nouri, détruite en juin avec son minaret par Daesh.