et AFP

publié le 17/10/2018 à 15:31

17 personnes ont été tuées par balles dans l'attaque d'un collège technique de Kertch en Crimée mercredi 17 octobre, a annoncé le Comité d'enquête russe, qui avait jusqu'à présent seulement évoqué l'explosion d'un "engin non identifié". D'après le premier ministre de la péninsule, Sergueï Aksionov, "l'auteur de l'attaque s'est suicidé. C'est un élève de quatrième année de cet établissement. Le corps a été découvert dans la bibliothèque", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision russe Rossiya 24.



"Actuellement, il est fait état de 17 morts. L'examen préliminaire des corps démontre qu'ils ont été tués par balles", a précisé dans un communiqué le Comité d'enquête russe, organisme chargé des principales affaires criminelles en Russie. Les images de vidéosurveillance ont montré "un jeune homme armé d'un fusil arrivant dans l'établissement" et son corps avec "des blessures par balles" a été retrouvé sur place, poursuit le communiqué, sans préciser s'il faisait partie du bilan de 18 morts précédemment annoncé.



"Selon les informations préliminaires, un engin explosif non identifié bourré d'objets métalliques a été déclenché dans la cantine du collège polytechnique de Kertch. La plupart des victimes sont des adolescents", avait précédemment indiqué dans un communiqué le Comité d'enquête russe.

Les faits ont eu lieu en fin de matinée dans un collège technique de Kertch, une ville portuaire de la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par la Russie au détriment de l'Ukraine.

Des élèves et des employés parmi les victimes

Les premières images de télévision montraient des victimes évacuées du collège dans des ambulances de fortune. Les victimes "ont été emmenées dans des transports en commun, dans des bus, en ambulance. Ce sont des enfants et des employés", a déclaré à une télévision locale un homme au tee-shirt couvert de sang, évoquant aussi "des coups de feu".



Le président russe Vladimir Poutine a présenté dans un communiqué ses condoléances aux proches des victimes. Vladimir Poutine est mercredi à Sotchi, une station balnéaire de la mer Noire, où il reçoit le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Trois jours de deuil dans la péninsule

Selon le site de l'établissement, le collège technique de Kertch accueille des adolescents âgés de 15 à 17 ans. Le ministère des Situations d'urgence russe a déclaré l'état d'urgence à Kertch et a annoncé sur son compte Twitter l'envoi sur place de trois hélicoptères avec du personnel médical et d'un avion.



Le premier ministre de Crimée, Sergueï Aksionov, a annoncé sur sa page Facebook que trois jours de deuil seraient observés dans la péninsule. L'armée russe, citée par les agences, a de son côté décidé d'envoyer 200 militaires tandis que les médias locaux diffusaient des images de blindés et d'hommes en tenue de camouflage se déployant autour de Kertch. La ministre russe de la Santé, Veronika Skvortsova, doit également se rendre sur place.