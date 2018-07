et AFP

publié le 29/11/2016 à 19:26

L'incroyable surprise sportive s'est transformée en tragédie. La petite équipe brésilienne de Chapecoense avait déjoué tous les pronostics en se qualifiant pour la finale de la Copa Sudamericana, l'équivalent de l'Europa League européenne, la deuxième compétition de clubs continentale derrière la Copa Libertadores en Amérique du sud. L'avion de ligne qui transportait une grande partie de l'équipe et la délégation qui l'accompagnait à Medellin, en Colombie, pour défier l'Atletico Nacional, s'est écrasé lundi 28 novembre faisant 76 morts sur les 81 personnes présentes à bord.



La Conmebol, la confédération sud-américaine de football qui organise la compétition, a logiquement suspendu la finale. Quelques heures plus tard, l'Atletico Nacional lui a demandé que le trophée soit attribué au club brésilien, "à titre honorifique (...) en hommage posthume aux victimes", écrit le club colombien dans un communiqué. En France, la Ligue de football professionnel a décidé d'organiser une minute de silence avant toutes les rencontres disputées mardi 29 et mercredi 30 novembre.

Le président brésilien Michel Temer a, lui, décrété trois jours de deuil après le crash de l'appareil, un British Aerospace 146 de la compagnie bolivienne Lamia. Parti du Brésil, l'appareil avait fait une escale technique en Bolivie avant de mettre le cap sur la Colombie. Il s'est écrasé dans la zone montagneuse d'El Gordo, à 3.300 m d'altitude, sur la commune de La Union, à environ 50 km de Medellin. L'Aviation civile a indiqué qu'un message d'urgence pour "pannes électriques" avait été émis de l'appareil.