Corées : poignée de main historique entre Kim Jong-un et Moon Jae-in

et AFP

publié le 27/04/2018 à 04:12

Le sommet intercoréen a débuté, vendredi 27 avril, par une image historique : les leaders des deux Corées se serrant chaleureusement la main. À l'instar des poignées de mains de Anouar el-Sadate et Menahem Begin ou de François Mitterrand et Helmut Kohl, celle de Kim Jong-un et de son homologue sud-coréen Moon Jae-in figurera sans nul doute dans les manuels d'histoire.



"Je suis heureux de vous rencontrer", a lancé Moon Jae-in à Kim Jong-un, devenu le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre de Corée (1950-53). Le président sud-coréen a également brièvement marché du côté nord-coréen de la frontière.

Kim Jong-un a salué l'avènement d'une ère nouvelle pour la paix avant le début de ce sommet. "Une histoire nouvelle commence maintenant -- au point de départ de l'histoire et d'une ère de paix", a écrit le numéro un nord-coréen sur le livre d'or, dans la Maison de la paix accueillant les pourparlers du côté sud de la Zone démilitarisée qui divise la péninsule.

Revoyez cette poignée de main échangée entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in.



Les deux hommes sont réunis pour un sommet historique => https://t.co/tjnALwaoUa#interkoreansummit #Corées pic.twitter.com/JhBvv4O0Is — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) 27 avril 2018

Moon Jae-in a indiqué à Kim Jong-un qu'il espérait conclure un "accord audacieux". "J'espère que nous aurons des discussions franches et que nous parviendrons à un accord audacieux afin d'offrir à l'ensemble du peuple coréen et aux gens qui veulent la paix un grand cadeau", a déclaré le président sud-coréen.