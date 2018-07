et AFP

publié le 31/08/2016 à 11:55

"Le ministre de l'Éducation Kim Yong-Jin a été exécuté", a déclaré mercredi 31 août le porte-parole du ministère sud-coréen de l'Unification, Jeong Joon-Hee. Il avait le rang de vice-premier ministre de Corée du Nord. L'homme aurait manqué de respect à Kim Jong-Un. Deux autres cadres du régime ont été envoyés en rééducation.



Kim Yong-Jin, accusé d'être un "agitateur antiparti et antirévolutionnaire", a été exécuté en juillet, révèle-t-on, sous couvert d'anonymat. L'homme a été "dénoncé pour sa mauvaise posture lorsqu'il était assis sous la tribune", lors d'une séance au Parlement, et a ensuite enduré un interrogatoire dans lequel ont été "révélés" ses autres crimes. Selon le journal sud-coréen JoongAnd Ilbo, Kim Yong-Jin s'était "attiré l'ire de Kim après s'être assoupi durant une réunion présidée par Kim. Il a été arrêté sur les lieux et a subi un interrogatoire serré au ministère de la sécurité d'État".

Ce n'est pas la première fois que des hauts-cadres du régime nord-coréen sont exécutés. L'exemple le plus retentissant avait été celui de l'oncle de Kim Jong-Un, Jang Song-Thaek, accusé de trahison et de corruption et exécuté en 2013.