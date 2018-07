Corée du Nord On s'achemine vers une guerre, assure un sénateur américain

et Ludovic Galtier

publié le 29/11/2017 à 11:22

L'histoire se répète entre la Corée du Nord et les États-Unis. Un cran supplémentaire a toutefois été franchi. Un nouveau tir de missile balistique en provenance de Pyongyang a fini sa course en mer du Japon, dans la nuit du 28 au 29 novembre. Le régime nord-coréen affirme qu'elle est désormais capable de frapper tout le continent américain. La visite de Donald Trump en Chine il y a quelques semaines n'a donc eu aucun effet. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir une nouvelle fois.



Du côté de Washington, le ton n'a jamais été aussi dur. Le sénateur républicain, Lindsey Graham, a réagi sur CNN : "Nous allons nous en charger. Pas l'ONU, pas la Chine. Nous allons nous en charger. Mon espoir, c'est que la Corée du Nord va réaliser que Donald Trump est sérieux là-dessus."

"Le Président ne va pas laisser la Corée du Nord avoir une arme nucléaire dans sa main, qui peut frapper l'Amérique avec un missile intercontinental qui peut arriver jusqu'aux États-Unis. S'il faut aller en guerre pour arrêter ça, nous irons. S'il y a une guerre avec la Corée du Nord, c'est parce que la Corée du Nord l'aura provoquée, et on s'achemine vers une guerre si les choses ne changent pas. On la gagnerait, mais beaucoup de gens seraient blessés ou tués."



La Maison Blanche étudie 3 options

L'option militaire revient sur la table. Elle aurait dépassé le stade de la menace Le Pentagone a préparé des plans d'attaque de la Corée du Nord mais Donald Trump devrait accepter le risque que des millions d'habitants meurent en quelques minutes, car le régime de Pyongyang peut frapper Séoul à cinquante kilomètres de la frontière.



La deuxième option, baptisée "entêtement", consisterait à poursuivre la double stratégie des derniers mois. L'intimidation d'abord. Donald Trump a, en effet, menacé de détruire complètement la Corée du Nord à la tribune de l'ONU. Il a surnommé le dictateur "Rocket-man", l'homme missile. Il le traite aussi de "petit gros". L'isolation ensuite. Donald Trump a imposé des sanctions économiques pour l'instant inefficaces mais aussi en mangeant dans la main du Chinois Xi Jinping qui l'a reçu lors de sa tournée en Asie. Donald Trump s'est montré particulièrement complaisant à l'égard du régime chinois sur la question des droits de l'Homme.



Cette double stratégie a échoué et le tir du missile de la nuit dernière est un camouflet. Reste une troisième option, l'humiliation, à savoir laisser une petite dictature survivante de la guerre froide, devenir de facto une puissance nucléaire et tenir tête aux États-Unis.