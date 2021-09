Plus de 1.200 kilos de cocaïne saisis sur un voilier au large des Canaries

La police et les douanes espagnoles et françaises ont mis la main sur une grande quantité de cocaïne cette semaine au large des îles Canaries, a annoncé ce dimanche 26 septembre, le ministère espagnol des Finances. Une cargaison de plus d'une tonne de cocaïne a été saisie le 20 septembre dernier à bord d’un voilier "qui naviguait sans pavillon".

D’après un communiqué du ministère, le bateau naviguait dans les eaux internationales à l'ouest de cet archipel touristique situé près des côtes du nord-ouest de l'Afrique. Lors de l'opération, les forces de l’ordre ont découvert plus de 1.200 kilos de cocaïne originaire d'Amérique du sud. La drogue devait être acheminée sur la péninsule ibérique, supposent les enquêteurs.

À bord de l’embarcation, dont la nationalité était "inconnue", un Espagnol et un Italien ont été interpellés "sans offrir de résistance", a ajouté le ministère.