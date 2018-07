publié le 31/10/2017 à 22:09

Quarante-six ans, et une carrière fulgurante. En France, elle n'est pas du tout connue. Pourtant, elle est considérée par le quotidien El Païs comme la femme la plus puissante d'Espagne, et par le quotidien américain USA Today par l'une des cinq femmes les plus influentes du monde, au même titre qu'Angela Merkel.





Avec 17 ans de carrière politique derrière elle, Soraya Saenz crève l'écran depuis le début de la crise catalane. Elle est déjà affublée de plusieurs surnoms : la "killeuse", la tueuse, la dame de fer, ou alors le "fille de Rajoy", car elle doit tout au premier ministre espagnol, Mariano Rajoy.

Comme souvent, lorsque les parcours dérangent, elle est victime de rumeurs et fausses informations. On fait ici allusion à un photomontage, vieux de deux ans, qui est réapparu sur les réseaux sociaux. On voit Soraya Saenz à côté du général franquiste, José Antonio Saenz de Santamaria. Mort en 2003, il est censé être son père. La rumeur a été démentie. C'est un homonyme mais la rumeur est tenace.

Proche de Mariano Rajoy

La numéro deux du gouvernement espagnol était avocate avant d'être femme politique. Issue d'une famille marquée à droite, elle est nommé en 2000 conseillère juridique de Mariano Rajoy et c'est là que tout commence. Quatre ans plus tard, elle est élue députée. En 2011, elle devient la première femme vice-présidente du Parlement et porte-parole du gouvernement.



Une nomination qui fait jaser. Soraya Saenz venait d'accoucher et elle n'a pris qu'une semaine de congé maternité, ce qui a fait grincer les dents des féministes. Peu lui importe. C'est son mari, lui aussi avocat, qui s'occupe du bébé. La voilà bras droit de Rajoy, son plus fidèle soutien. Un courant politique porte même son nom : les "sorayos".

Future numéro un espagnole ?

De Valladolid, sa ville de naissance, à Madrid, une journaliste compare son parcours à celui de Madonna, partie du Michigan à la conquête de New York. D'ailleurs, la musique, elle aime ça. On l'a vu aux platines en 2016 jouer la DJ lors d'une fête de son parti.



Elle risque gros sur le dossier catalan. Dans une carrière qui n'a connu aucun coup d'arrêt. Bosseuse, ultra-discrète sur sa vie privée, elle fonce, tel un bulldozer pour régler les conflits. Grande négociatrice, elle devra dénouer une crise compliquée. Si elle y arrive, elle pourrait devenir, un jour, la numéro un espagnole. De nouvelles pages dans sa future vie de femme politique. Plusieurs livres ont déjà été écrits sur Soraya Saenz : une biographie autorisée, et une autre non autorisée. Preuve qu'elle est déjà une star.